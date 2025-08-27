Чи варто зберігати заощадження в гривні: українцям порадили, куди вкладати гроші

У буремні часи, коли стабільність гривні постійно опиняється під питанням, українцям вкрай складно визначитись, як зберегти свої заощадження від інфляції та інших загроз. У Національному банку України дали відповідь на питання, що хвилює мільйони громадян. Регулятор назвав два найнадійніших способи зберегти та примножити свої заощадження. І про придбання доларів чи євро тут взагалі не йдеться.

У що вкладати гроші під час війни?

Одним із найнадійніших та найприбутковіших інструментів НБУ називає депозити. Причому не в доларах чи євро, а саме у національній валюті. Виявляється, що регулятор штучно зберігає розмір облікової ставки таких депозитів на рівні 15,5%. Завдяки цьому українські банки просто-таки змушені підтримувати дохідність гривневих депозитів на високому рівні.

У більшості банків депозити на термін від 3 до 12 місяців гарантують дохідність у розмірі 13–16% річних. І хоч після оподаткування вкладникам залишається лише 10-12% – це все одно досить непоганий прибуток.

Другим не менш прибутковим варіантом для бажаючих зберегти та примножити свої заощадження вважається придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). В залежності від терміну погашення, їх дохідність становить від 14% до 18% річних. До того ж такий вид прибутку не підлягає оподаткуванню.

Українці раптом «полюбили» гривню

У Нацбанку також підкреслили, що в Україні спостерігається суттєве зростання довіри до національної валюти. Зокрема в банках стрімко збільшується кількість та загальна сума вкладів у гривні. Лише із січня до липня 2025 року:

сума депозитів у гривні зросла на понад 20 млрд грн;

сума вкладень в ОВДП – на 17 млрд грн.

Тож можна зробити висновок, що заощадження в національній валюті активно набирають популярності. Натомість зберіганя доларів під матрацом стрімко виходить з моди, поступаючись більш прогресивним стратегіям примноження заощаджень.