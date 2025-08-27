Стоит ли хранить сбережения в гривне: украинцам посоветовали, куда вкладывать деньги

В мятежные времена, когда стабильность гривны постоянно оказывается под вопросом, украинцам крайне сложно определиться, как сохранить свои сбережения от инфляции и других угроз. В Национальном банке Украины ответили на вопрос, который волнует миллионы граждан. Регулятор назвал два самых надежных способа сохранить и приумножить свои сбережения. И о приобретении долларов или евро здесь вообще речь не идет.

Во что вкладывать деньги во время войны?

Одним из самых надежных и прибыльных инструментов НБУ называет депозиты. Причем, не в долларах или евро, а именно в национальной валюте. Оказывается, регулятор искусственно сохраняет размер учетной ставки таких депозитов на уровне 15,5%. Благодаря этому украинские банки просто вынуждены поддерживать доходность гривневых депозитов на высоком уровне.

В большинстве банков депозиты на срок от 3 до 12 месяцев гарантируют доходность в размере 13–16% годовых. И хотя после налогообложения вкладчикам остается только 10-12% – это все равно достаточно неплохая прибыль.

Вторым не менее прибыльным вариантом для желающих сохранить и приумножить свои сбережения считается приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В зависимости от срока погашения их доходность составляет от 14% до 18% годовых. К тому же, такой вид прибыли не подлежит налогообложению.

Украинцы вдруг «полюбили» гривну

В Нацбанке также подчеркнули, что в Украине наблюдается значительный рост доверия к национальной валюте. В частности, в банках стремительно увеличивается количество и общая сумма вкладов в гривне. Только с января по июль 2025 года:

сумма депозитов в гривне выросла более чем на 20 млрд грн;

сумма вложений в ОВГЗ – на 17 млрд грн.

Поэтому можно заключить, что сбережения в национальной валюте активно набирают популярность. Сохранение же долларов под матрасом стремительно выходит из моды, уступая более прогрессивным стратегиям приумножения сбережений.