В Украине появился бюджетный тариф для пенсионеров: какие услуги предлагают всего за 120 грн в месяц

Каждый пользователь мобильной связи выбирает тариф, принимая во внимание, прежде всего, собственные возможности и потребности. Например, пенсионеры делают акцент на надежной и доступной связи, а вот скорость и объем мобильного интернета их почти не интересует. Учитывая такие предпочтения старейших абонентов, один из украинских мобильных операторов создал бюджетный тариф с помесячной оплатой всего 120 грн.

Какие услуги входят в самый дешевый в Украине тариф?

Бюджетный тариф для пенсионеров создал оператор “Интертелеком”. Специальное предложение по цене всего 120 грн в месяц под названием «IT Вселенная Базовая» включает в себя следующие услуги:

1000 минут для звонков на мобильные номера всех операторов, а также стационарные телефоны;

50 СМС;

10 ГБ мобильного Интернета 3G.

На своем официальном сайте оператор «Интертелеком» отмечает, что делает акцент на высоком качестве связи. Ведь этот параметр обычно является важнейшим для пожилых украинцев, которые не слишком часто пользуются мессенджерами и мобильными приложениями.

Какие минусы бюджетного тарифа от «Интертелеком»?

Несмотря на множество доступных минут для звонков на мобильные и стационарные номера, тариф «IT Вселенная Базовая» предусматривает минимальное по современным меркам количество мобильного интернета. В этом тарифе абонентам предлагают всего 10 ГБ, к тому же оператор имеет доступ только к сети 3G. В то время как большинство операторов уже давно перешли на технологию 4G или даже 5G.

Однако для пенсионеров, являющихся целевой аудиторией данного тарифа, мобильный интернет – это далеко не главное. Большинство пенсионеров редко пользуются мессенджерами, а еще реже занимаются серфингом в сети. В то же время все первоочередные для абонентов старшего возраста тариф успешно закрывает.

В Интертелекоме также уточнили, что доступная им сеть 2G/3G Ukrnet Telecom покрывает более 80% территории страны. Поэтому в большинстве регионов абонентам доступна стабильная связь. В то же время доступ к интернету есть только в городах и областных центрах, а также на основных автодорогах Украины.