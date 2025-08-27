В Україні з’явився бюджетний тариф для пенсіонерів: які послуги пропонують всього за 120 грн на місяць

Кожен користувач мобільного зв’язку обирає тариф, беручи до уваги перш за все власні можливості та потреби. Наприклад пенсіонери роблять акцент на надійному та доступному зв’язку, а от швидкість та обсяг мобільного інтернету їх майже не цікавить. Враховуючи такі вподобання найстарших абонентів один з українських мобільних операторів створив бюджетний тариф із помісячною оплатою всього 120 грн.

Які послуги входять до найдешевшого в Україні тарифу?

Бюджетний тариф для пенсіонерів створив оператор «Інтертелеком». Спеціальна пропозиція за ціною всього 120 грн на місяць під назвою «IT Всесвіт Базовий» включає в себе такі послуги:

1000 хвилин для дзвінків на мобільні номери всіх операторів, а також на стаціонарні телефони;

50 СМС;

10 ГБ мобільного інтернету 3G.

На своєму офіційному сайті оператор «Інтертелеком» наголошує, що робить акцент на високій якості зв’язку. Адже цей параметр зазвичай є найважливішим для українців похилого віку, які не надто часто користуються месенджерами та мобільними застосунками.

Які мінуси бюджетного тарифу від «Інтертелеком»?

Попри велику кількість доступних хвилин для дзвінків на мобільні та стаціонарні номери, тариф «IT Всесвіт Базовий» передбачає мінімальну за сучасними мірками кількість мобільного інтернету. У цьому тарифі абонентам пропонують всього 10 ГБ, до того ж оператор має доступ лише до мережі 3G. Тоді як більшість операторів уже давно перейшли на технологію 4G чи навіть 5G.

Однак для пенсіонерів, які є цільовою аудиторією даного тарифу, мобільний інтернет – це далеко не головне. Більшість пенсіонерів рідко користується месенджерами, а ще рідше займається серфінгом в мережі. Натомість усі першочергові для абонентів старшого віку потреби тариф успішно закриває.

В «Інтертелекомі» також уточнили, що доступна їм мережа 2G/3G Ukrnet Telecom покриває понад 80% території країни. Тож у більшості регіонів абонентам доступний стабільний зв’язок. Натомість доступ до інтернету є лише в містах та обласних центрах, також на основних автошляхах України.