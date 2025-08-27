Уже через несколько месяцев часть студентов потеряет право на отсрочку: кого мобилизуют первыми

Утвержденные недавно изменения к законодательству о мобилизации несколько скорректировали правила получения отсрочки для студентов. Теперь обучение на дневной или дуальной форме далеко не всем является гарантией получения отсрочки. Что изменилось и кого из студентов первыми заберут на фронт?

Кому раньше была доступна отсрочка по обучению?

До принятия судьбоносных законодательных изменений право на отсрочку имели все студенты дневной и дуальной формы обучения, которые получают:

профессионально-техническую;

профессиональное предвысшее;

высшее образование.

Кроме того, отсрочку давали также тем, кто учится на аспирантуре или докторантуре.

Как изменили правила получения отсрочки для студентов?

Согласно вновь утвержденным изменениям отсрочка для студентов получила четкие возрастные ограничения. Теперь мобилизации не подлежат только студенты, которые еще не достигли 25 лет. После 25-го дня рождения они лишаются права на получение отсрочки от военной службы. При этом не имеет никакого значения, завершил ли студент обучение или нет. То есть военнообязанного в возрасте более 25 лет могут «выдернуть» прямо посреди семестра и мобилизовать в ряды Вооруженных сил.

Когда на Украине начнут мобилизовывать студентов?

Как отметил адвокат Юрий Айвазян, процесс мобилизации не начнется прямо сейчас или с 1 сентября. Забирать в армию студентов старше 25 лет начнут только тогда, когда соответствующие изменения в закон вступят в силу. А случится это только 1 января 2026 года.

Мобилизуют ли студентов, которые начали обучение еще до новшеств?

Адвокат ответил и на этот вопрос. В частности, он подчеркнул, что время поступления в училище или университет не имеет никакого значения. Даже если студент учится на последнем курсе и посреди семестра ему исполнится 25 лет, он лишится права на получение отсрочки. То есть, ему не продлит отсрочку ни автоматически, ни после личного обращения в ТЦК и СП.