Вже за кілька місяців частина студентів втратить право на відстрочку: кого мобілізують першими

Затверджені нещодавно зміни до законодавства щодо мобілізації дещо скорегували правила отримання відстрочки для студентів. Тепер навчання на денній чи дуальній формі далеко не для всіх є гарантією отримання відстрочки. Що змінилося та кого зі студентів першими заберуть на фронт?

Кому раніше була доступна відстрочка за навчанням?

До прийняття доленосних законодавчих змін право на відстрочку мали всі студенти денної та дуальної форми навчання, які здобувають:

професійно-технічну;

фахову передвищу;

вищу освіту.

Крім того відстрочку давали також тим, хто навчається на аспірантурі чи докторантурі.

Як змінили правила отримання відстрочки для студентів?

Згідно із новозатвердженими змінами відстрочка для студентів отримала чіткі вікові обмеження. Тепер мобілізації не підлягають лише студенти, які ще не досягли віку 25 років. Після 25-го дня народження вони втрачають право на отримання відтермінування від військової служби. При цьому не має жодного значення, чи завершив студент навчання, чи ні. Тобто військовозобов’язаного у віці понад 25 років можуть «висмикнути» просто посеред семестру та мобілізувати до лав Збройних сил.

Коли в Україні почнуть мобілізовувати студентів?

Як зазначив адвокат Юрій Айвазян, процес мобілізації не розпочнеться просто зараз чи з 1 вересня. Забирати до війська студентів старше 25 років почнуть лише тоді, коли відповідні зміни до закону наберуть чинності. А трапиться це лише 1 січня 2026 року.

Чи мобілізують студентів, які розпочали навчання ще до нововведень?

Адвокат відповів і на це питання. Зокрема він підкреслив, що час вступу до училища чи університету не має жодного значення. Навіть якщо студент навчається на останньому курсі і посеред семестру йому виповниться 25 років, він втратить право на отримання відтермінування. Тобто йому не продовжить відстрочку ані автоматично, ані після особистого звернення до ТЦК та СП.