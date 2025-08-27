Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом: какую услугу советуют заказать владельцам газовых котлов и плит

В скором времени в Украине начнется очередной отопительный сезон. В рамках подготовки к нему компания «Газсети» предложила потребителям заказать услугу, которая гарантирует им удовлетворительную работу устройств в течение всей зимы. Более того, убережет от возможных утечек газа и аварий.

Какую услугу предлагают газовики?

Как сообщается в сообщении одного из областных филиалов компании «Газсети», владельцы газовых плит и котлов могут заказать техническое обслуживание своих устройств. Эта услуга крайне необходима именно перед стартом отопительного сезона, ведь дает реальную возможность уберечь себя от возможных поломок. Кроме того, проверить исправность газового котла и плиты важно еще и с целью снижения риска аварийных ситуаций, часто встречающихся в период наибольшей нагрузки на эти устройства.

Как заказать техническое обслуживание котла или плиты?

Услуга технического обслуживания газовых плит и котлов вполне добровольна. Чтобы ее заказать, можно воспользоваться одним из двух доступных способов:

обратиться в Центр обслуживания клиентов компании «Газсети»;

напрямую к газовикам, проводящим плановый осмотр газопроводов в доме потребителя.

Стоимость услуги комплексного технического обслуживания котла и платы – 1500 грн. При этом владелец устройств платит не только за проверку, но и за их настройку.

Что входит в пакет технического обслуживания газового оборудования?

Как рассказали в «Газсетях», комплексное обслуживание газовой плиты и котла включает в себя:

перекрытие крана, поставляющего газ в прибор;

визуальный осмотр прибора;

очищение водок и форсунок от загрязнений;

проверку работы автоматических устройств безопасности;

смазка кранов;

очистка всех электродов и датчиков;

запуск устройства и настройка его работы.

В «Газсетях» потребителям посоветовали заказать услугу обслуживания плиты и котла еще до начала отопительного сезона. Ведь собственный комфорт и безопасность – это точно не то, на чем следует экономить.