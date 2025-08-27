Підготовка до опалювального сезону йде повним ходом: яку послугу радять замовити власникам газових котлів та плит

Незабаром в Україні розпочнеться черговий опалювальний сезон. В межах підготовки до нього компанія «Газмережі» запропонувала споживачам замовити послугу, яка гарантує їм задовільну роботу пристроїв протягом усієї зими. Ба більше, вбереже від можливих витоків газу та аварій.

Яку послугу пропонують газовики?

Як ідеться у повідомленні однієї з обласних філій компанії «Газмережі», власники газових плит та котлів можуть замовити технічне обслуговування своїх пристроїв. Ця послуга є вкрай необхідною саме перед стартом опалювального сезону, адже дає реальну можливість вберегти себе від можливих поломок. Крім того перевірити справність газового котла та плити важливо ще й з метою зниження ризику аварійних ситуацій, які часто трапляються у період найбільшого навантаження на ці пристрої.

Як замовити технічне обслуговування котла чи плити?

Послуга технічного обслуговування газових плит та котлів є цілком добровільною. Щоб її замовити можна скористатися одним з двох доступних способів:

звернутися до Центру обслуговування клієнтів компанії «Газмережі»;

напряму до газовиків, які проводять плановий огляд газопроводів у будинку споживача.

Вартість послуги із комплексного технічного обслуговування котла та плати – 1500 грн. При цьому власник пристроїв платить не лише за перевірку, а й за їх налаштування.

Що входить у пакет техобслуговування газового обладнання?

Як розповіли у «Газмережах», комплексне обслуговування газової плити та котла включає в себе:

перекриття крану, що постачає газ до приладу;

візуальний огляд приладу;

очищення горілок та форсунок від забруднень;

перевірку роботи автоматичних пристроїв безпеки;

змащення кранів;

очищення всіх електродів та датчиків;

запуск пристрою та налагоджування його роботи.

У «Газмережах» споживачам порадили замовити послугу обслуговання плити та котла ще до початку опалювального сезону. Адже власний комфорт та безпека – це точно не те, на чому варто заощаджувати.