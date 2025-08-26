Коварный знак со снежинкой: если его нарушить, придется выложить не менее 30 евро

26На дорогах Германии часто встречается белый знак со снежинкой, который размещают под ограничением скорости. Большинство водителей считают, что этот знак является определенным условием для соблюдения указанного скоростного лимита. То есть ехать с указанной скоростью нужно только зимой, когда идет снег. Однако этот знак работает немного по-другому, часто провоцируя водителей на нарушения, что предусматривает немалый штраф.

Что означает знак со снежинкой?

Оказывается, что согласно ПДД Германии соблюдать скоростное ограничение, указанное над знаком со снежинкой требуется круглый год. Ведь этот знак лишь объясняет причину установления определенного ограничения по скорости и вовсе не условие его соблюдения.

Данный знак свидетельствует о том, что на определенном участке дороги существует высокий риск обледенения, особенно в тени деревьев, в низинах или на мостах. Однако он не упраздняет действие скоростного ограничения даже летом при температуре +30 градусов.

Отсутствие сезонного характера скоростного ограничения, обозначенного знаком со снежинкой, подтверждает и инженер дорожной инфраструктуры Германии Петер Краус. Однако многие водители до сих пор не знают о данном нюансе и постоянно попадают в неудобные ситуации.

Что грозит нарушителю?

Если не считать скоростного ограничения, указанного над знаком со снежинкой, можно заработать себе немалый штраф. В частности, водители, не знающие истинного значения знака и превышающие лимит, вынуждены платить от 30 евро. И это только нижний порог возможного штрафа за такое правонарушение.

Бывают случаи, когда нарушителям выписывают штраф на сумму в несколько сот евро или начисляют штрафные баллы. А иногда за нарушение этого знака можно даже временно лишиться права.

Так что украинцев, которые сейчас находятся в Германии или собираются туда в путешествие, предупреждают о коварном характере знака со снежинкой. Ведь таким образом можно фактически «на ровном месте» избавиться от значительной части своей зарплаты.