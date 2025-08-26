Підступний знак зі сніжинкою: якщо його порушити, доведеться викласти щонайменше 30 євро

На дорогах Німеччини часто трапляється білий знак зі сніжинкою, який розміщують під обмеженням швидкості. Більшість водіїв вважають, що цей цей знак є певною умовою для дотримання зазначеного швидкісного ліміту. Тобто їхати із вказаною швидкістю потрібно лише взимку, коли йде сніг. Однак цей знак працює трохи по-іншому, часто провокуючи водіїв на порушення, що передбачає чималий штраф.

Що означає знак зі сніжинкою?

Виявляється, що згідно із ПДР Німеччини дотримуватися швидкісного обмеження, вказаного над знаком зі сніжинкою потрібно цілий рік. Адже цей знак лише пояснює причину встановлення певного обмеження за швидкістю і зовсім не є умовою його дотримання.

Даний знак свідчить про те, що на певній ділянці дороги існує високий ризик обмерзання, особливо у затінку дерев, в низинах чи на мостах. Однак він не скасовує дію швидкісного обмеження навіть влітку при температурі +30 градусів.

Відсутність сезонного характеру швидкісного обмеження, позначеного знаком зі сніжинкою, підтверджує й інженер дорожньої інфраструктури Німеччини Петер Краус. Однак чимало водіїв досі не знають про даний нюанс і постійно потрапляють у незручні ситуації.

Що загрожує порушнику?

Якщо не зважати на швидкісне обмеження, вказане над знаком зі сніжинкою, можна заробити собі чималий штраф. Зокрема водії, які не знають справжнього значення знаку і перевищують ліміт, змушені платити від 30 євро. І це лише нижній поріг можливого штрафу за таке правопорушення.

Трапляються випадки, коли порушникам виписують штраф на суму у кількасот євро або нараховують штрафні бали. А часом за порушення цього знаку можна навіть тимчасово втратити права.

Тож українців, які зараз перебувають у Німеччині або збираються туди у подорож, попереджають про підступний характер знаку зі сніжинкою. Адже таким чином можна фактично «на рівному місці» позбутися значної частини своєї зарплатні.