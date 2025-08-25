Пенсия под угрозой: некоторым пенсионерам нужно как можно скорее обратиться в ПФУ

Украинским пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях или за пределами страны, нужно как можно скорее обратиться в Пенсионный фонд. Если до 31 декабря 2025 они не пройдут определенную процедуру, то могут больше не рассчитывать на пенсию. Речь о физической идентификации, которая является обязательным условием для получения такими пенсионерами причитающихся им выплат.

Что такое физическая идентификация?

Физическая идентификация – это подтверждение посредством соответствующих проверенных документов лица пенсионера. Она осуществляется для того, чтобы убедиться, что выплаты получит именно лицо, для которого они предназначены.

Физическую идентификацию ежегодно должны проходить следующие категории пенсионеров:

пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Украине территориях;

старики, временно находящиеся за границей.

Каждый год они обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Иначе рискуют остаться без причитающихся им пенсионных выплат.

Как пенсионеры могут пройти индефикацию?

Существует четыре способа прохождения физической идентификации, а именно:

Онлайн с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

Для этого пенсионеру нужно авторизоваться в личном кабинете, воспользовавшись Действием. Подписью, созданной в приложении Действия. Через видеоконференцсвязь.

Пенсионер созванивается с представителем Пенсионного фонда в назначенное время и предоставляет ему подтверждающие документы, например свой паспорт, пенсионное удостоверение и т.д. Посредством иностранных дипломатических учреждений Украины.

Пенсионер, проживающий за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, где ему выдадут справку о пребывании в живых. Эту справку нужно по почте послать в Пенсионный фонд, добавив заявление о продлении пенсионных выплат. Лично при обращении в сервисный центр ПФУ или банк.

Если у пенсионера есть доступ в филиал Пенсионного фонда или отделение банка, через который он получает пенсию, он может лично продемонстрировать все необходимые документы работникам одного из этих учреждений.

В случае непрохождения физической идентификации в указанный срок, в Пенсионном фонде пенсионера будут условно считать умершим или пропавшим без вести и перестанут выплачивать пенсию.