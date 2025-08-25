Пенсія під загрозою: деяким пенсіонерам потрібно якнайскоріше звернутись до ПФУ

Українським пенсіонерам, що проживають на тимчасово окупованих територіях чи за межами країни, потрібно якнайскоріше звернутися до Пенсійного фонду. Якщо до 31 грудня 2025 року вони не пройдуть певну процедуру, то можуть більше не розраховувати на пенсію. Мова про фізичну ідентифікацію, яка є обов’язковою умовою для отримання такими пенсіонерами належних їм виплат.

Що таке фізична ідентифікація?

Фізична ідентифікація – це підтвердження за допомогою відповідних перевірених документів особи пенсіонера. Вона здійснюється для того, щоб переконатися, що виплати отримає саме та особа, для якої вони призначені.

Фізичну ідентифікацію раз на рік повинні проходити наступні категорії пенсіонерів:

пенсіонери, які проживають на непідконтрольних Україні територіях;

старенькі, що тимчасово перебувають за кордоном.

Кожного року вони зобов’язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Інакше ризикують залишитися без належних їм пенсійних виплат.

Як пенсіонери можуть пройти індефікацію?

Існує чотири способи проходження фізичної ідентифікації, а саме:

Онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Для цього пенсіонеру потрібно авторизуватися в особистому кабінеті, скориставшись Дія.Підписом, створеним у застосунку Дія. Через відеоконференцзв’язок.

Пенсіонер зідзвонюється із представником Пенсійного фонду у заздалегідь призначений час та надає йому підтверджуючі документи, наприклад свій паспорт, пенсійне посвідчення тощо. За посередництвом закордонних дипломатичних установ України.

Пенсіонер, що проживає за кордоном, може звернутися у посольство чи консульство України, де йому видадуть довідку про перебування в живих. Цю довідку потрібно поштою надіслати до Пенсійного фонду, додавши заяву про продовження пенсійних виплат. Особисто під час звернення до сервісного центру ПФУ або банку.

Якщо у пенсіонера є доступ до філії Пенсійного фонду чи відділення банку, через який він отримує пенсію, то він може особисто продемонструвати усі необхідні документи працівникам однієї з цих установ.

У разі непроходження фізичної ідентифікації у зазначений термін, у Пенсійному фонді пенсіонера умовно вважатимуть померлим чи зниклим безвісти та перестануть виплачувати пенсію.