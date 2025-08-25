Не продлили отсрочку: как решить этот вопрос и какие документы нужны

Как известно, в Украине во время действия военного положения отсрочку можно получить всего на 3 месяца. После этого некоторым гражданам отсрочку могут продлить автоматически. Однако таких случаев немного, так что большинству военнообязанных приходится повторно обращаться в ТЦК, чтобы продлить срок действия своей отсрочки. Юрист рассказал, какие проходит эта процедура и какие документы могут потребоваться.

В каких случаях отсрочку продляют автоматически?

Автоматическое продление срока действия отсрочки от мобилизации – это довольно редкая привилегия, доступная лишь нескольким категориям военнообязанных мужчин. В частности, право на автоматическое продление отсрочки имеют:

Студенты, аспиранты и докторанты. Лица с инвалидностью. Родители 3-х и более несовершеннолетних детей. Лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными родственниками. Работники критически важных предприятий.

Для всех этих лиц в большинстве случаев возможно автоматическое продление отсрочки, если причина ее предоставления все еще актуальна. В частности, информацию о том, продлили ли вам отсрочку, всегда можно просмотреть в приложении «Резерв+». Однако даже для представителей указанных категорий граждан автоматическое продление отсрочки не всегда возможно. Иногда даже у них может возникнуть потребность в личном продлении отсрочки через визит в ТЦК.

Как продлить отсрочку в ТЦК?

По словам юриста Владислава Дерия, в подавляющем большинстве случаев гражданам приходится повторно обращаться в ТЦК и подаваться на отсрочку. То есть проходить всю процедуру сначала каждые 3 месяца, каждый раз собирая полный пакет документов.

Если отсрочка не продлена автоматически, юрист советует как можно скорее обратиться в ТЦК и подать заявление об отсрочке согласно приложению 4 постановления КМУ №560. Причем Дерий советует подавать именно заявление о предоставлении отсрочки, а не о ее продлении.

Вместе с заявлением нужно обязательно предоставить представителям ТЦК пакет документов, аналогичный тому, который вы подавали когда впервые оформляли отсрочку. Таким образом, сотрудники территориального центра комплектования смогут убедиться в актуальности ваших оснований на получение отсрочки.