Не продовжили відстрочку: як вирішити це питання та які документи потрібні

Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану відстрочку можна отримати лише на 3 місяці. Після цього деяким громадянам відстрочку можуть продовжити автоматично. Однак таких випадків небагато, тож більшості військовозобов’язаних доводиться повторно звертатися до ТЦК, щоб продовжити термін дії своєї відстрочки. Юрист розповів, які проходить ця процедура та які документи можуть знадобитися.

У яких випадках відстрочку продовжують автоматично?

Автоматичне продовження терміну дії відстрочки від мобілізації – це доволі рідкісний привілей, доступний лише кільком категоріям військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема право на автоматичне продовження відстрочки мають:

Студенти, аспіранти та докторанти. Особи з інвалідністю. Батьки 3 і більше неповнолітніх дітей. Особи, що здійснюють догляд за непрацездатними родичами. Працівники критично-важливих підприємств.

Для усіх цих осіб у більшості випадків можливе автоматичне продовження відстрочки, якщо причини її надання все ще актуальні. Зокрема інформацію про те, чи продовжили вам відстрочку, завжди можна переглянути у застосунку «Резерв+». Однак навіть для представників зазначених категорій громадян автоматичне продовження відстрочки не завжди можливе. Часом навіть у них може виникнути потреба у особистому продовження відстрочки через візит до ТЦК.

Як продовжити відстрочку у ТЦК?

За словами юриста Владислава Дерія, у переважній більшості випадків громадянам доводиться повторно звертатися до ТЦК та подаватися на відстрочку. Тобто проходити усю процедуру спочатку кожні 3 місяці, щоразу збираючи повний пакет документів.

Якщо відстрочку не продовжено автоматично, юрист радить якнайскоріше звернутися до ТЦК та подати заяву про відстрочку згідно з додатком 4 постанови КМУ №560. Причому Дерій радить подавати саме заяву про надання відстрочки, а не про її продовження.

Разом із заявою потрібно обов’язково надати представникам ТЦК пакет документів, аналогічний до того, який ви подавали коли вперше оформляли відстрочку. Таким чином співробітники територіального центру комплектування зможуть переконатися у актуальності ваших підстав на отримання відстрочки.