Сколько переводов нужно осуществить, чтобы заблокировали карту: какие лимиты в Привате, Моно и Ощаде

26Карточные переводы в Украине пользуются большой популярностью. Ведь это самый быстрый и доступный способ переслать деньги, даже не выходя из дома. Однако не всем известно, что количество таких операций ограничено. Каждый банк имеет свои дневные и месячные лимиты, за нарушение которых клиенту могут легко заблокировать карту.

Какие лимиты на переводы в самых популярных банках Украины?

У каждого из тройки крупнейших украинских банков – ПриватБанка, Монобанка и Сбербанка – есть свои собственные лимиты на количество транзакций.

ПриватБанк:

входящие переводы – 350 сделок в месяц;

исходящие переводы – 200 операций в месяц;

на карточки других банков – 100 сделок в сутки, 200 сделок в месяц.

Монобанк:

исходящие переводы – 150 в месяц;

на карточки других банков – 50 переводов в день, 150 в месяц.

Ощадбанк

исходящие переводы – 50 в месяц, 5 в день.

В случае нарушения этих лимитов каждый банк применяет собственные санкции. В частности у клиента могут попросить подтверждающие документы о происхождении перечисленных средств, заставить заплатить штраф или даже без предупреждения заблокировать карту.

Зачем устанавливают лимиты на количество переводов?

Ограничение количества переводов с карты на карту выполняют очень важную роль в работе любого банка. В частности:

Предотвращают мошенничество.

Если к счету клиента получат доступ посторонние лица, благодаря лимитам им не удастся вывести все средства. Содействуют выполнению условий финансового мониторинга.

Благодаря ограничениям на количество переводов легче выявить подозрительные операции и схемы отмывания средств. Поддерживают слаженную работу платежных систем.

Слишком большое количество переводов могло бы вызвать технические сбои в их работе.

Как видим, лимиты на карточные переводы – это не только прихоть определенного банка, но и способ обезопасить своих клиентов и противодействовать нелегальным финансовым операциям.

Как обойти ограничения на количество переводов?

Кроме банков, существуют различные платежные сервисы, которые также имеют свои лимиты. Так что если по правилам банка вы больше не можете осуществлять переводы, всегда можно попытаться совершить транзакцию через один из таких сервисов. К примеру, воспользоваться популярным сервисом iPay.ua. Для этого нужно только войти на его сайт и ввести реквизиты карт – своей и получателя. Остается только подтвердить операцию и денежные средства мгновенно окажутся по адресу назначения.