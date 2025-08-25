Скільки переказів потрібно здійснити, щоб заблокували карту: які ліміти в Приваті, Моно та Ощаді

Карткові перекази в Україні користуються великою популярністю. Адже це найбільш швидкий та доступний спосіб переслати кошти, навіть не виходячи з дому. Однак не всім відомо, що кількість таких операцій обмежена. У кожного банку є свої денні та місячні ліміти, за порушення яких клієнту можуть легко заблокувати карту.

Які ліміти на перекази у найпопулярніших банках України?

У кожного з трійки найбільших українських банків – ПриватБанку, Монобанку та Ощадбанку – є свої власні ліміти на кількість транзакцій.

ПриватБанк:

вхідні перекази – 350 операцій на місяць;

вихідні перекази – 200 операції на місяць;

на картки інших банків – 100 операцій на добу, 200 операцій на місяць.

Монобанк:

вихідні перекази – 150 на місяць;

на картки інших банків – 50 переказів на день, 150 на місяць.

Ощадбанк

вихідні перекази – 50 на місяць, 5 на день.

У разі порушення цих лімітів кожен з банків застосовує власні санкції. Зокрема у клієнта можуть попросити підтверджуючі документи щодо походження переказаних коштів, змусити заплатити штраф або ж навіть без попередження заблокувати карту.

Для чого встановлюють ліміти на кількість переказів?

Обмеження на кількість переказів з карти на карту виконують дуже важливу роль у роботі будь-якого банку. Зокрема:

Запобігають шахрайству.

Якщо до рахунку клієнта отримають доступ сторонні особи, завдяки лімітам їм не вдасться вивести з нього усі кошти. Сприяють виконанню умов фінансового моніторингу.

Завдяки обмеженням на кількість переказів легше виявити підозрілі операції та схеми відмивання коштів. Підтримують злагоджену роботу платіжних систем.

Надто велика кількість переказів могла б спричинити технічні збої в їх роботі.

Тож, як бачимо, ліміти на карткові перекази – це не лише примха певного банку, а й спосіб убезпечити своїх клієнтів та протидіяти нелегальним фінансовим операціям.

Як обійти обмеження на кількість переказів?

Окрім банків, існують також різноманітні платіжні сервіси, які також мають свої ліміти. Тож якщо за правилами банку ви більше не можете здійснювати переказів, завжди можна спробувати здійснити транзакцію через один із таких сервісів. Наприклад, скористатися популярним сервісом iPay.ua. Для цього потрібно лише увійти на його сайт та ввести реквізити карток – своєї та одержувача. Залишиться лише підтвердити операцію і кошти миттєво опиняться за адресою призначення.