Владельцам газовых плит не обойтись без этого прибора: что это за прибор и сколько он стоит

Украинским потребителям газа, пользующимся газовой плитой, посоветовали установить одно важное устройство. Речь о сигнализаторе газа, главной функцией которого является предупреждение возможно утечки газа. В «Нефтегазе» рассказали, как работает это устройство и сколько оно стоит.

Как работает сигнализатор газа?

По словам специалистов “Нафтогаза”, принцип работы сигнализатора очень прост. Этот прибор непрерывно анализирует состав воздуха в помещении и мгновенно реагирует на повышение концентрации газа. Таким образом, потребители могут заранее узнать даже о незначительной утечке, позволяющей предупредить отравление газом или даже взрыв.

На обнаружение завышенной концентрации газа в воздухе устройство реагирует громким звуковым сигналом. Некоторые сигнализаторы газа даже имеют дополнительные функции, как активация системы безопасности или вентиляции. Есть также экземпляры, которые можно подключить к системе охраны дома.

Какова стоимость сигнализатора газа?

По данным компании “Нафтогаз”, цены на сигнализаторы газа стартуют от 1225 грн. При этом их стоимость обычно не превышает 2200 грн. Однако это устройство действительно стоит своих денег. Ведь его наличие гарантирует жильцам дома безопасность и позволяет избежать возможных чрезвычайных ситуаций.

Изменится ли с 1 сентября тариф на газ?

В «Нефтегазе» также напомнили, что потребители могут не волноваться о повышении цен на газ. По крайней мере, в сентябре тарифы точно не изменятся. Более того, весь отопительный сезон 2025/2026 украинцы проведут оплачивая газовые счета по тарифу 7,96 грн за кубометр.

Ближайший пересмотр цен состоится только в конце апреля 2026 года. Причем повышение цены станет возможным только в случае отмены моратория на повышение тарифов на газ. Пока же цену на газ для потребителей «заморозили» на законодательном уровне.

В то же время украинцы, получающие газ от других поставщиков, иногда вынуждены платить до 10 грн за кубический метр. Однако таких относительно немного, ведь «Нафтогаз» по состоянию на сегодняшний день обслуживает более 96% бытовых потребителей Украины.