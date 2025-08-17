Можно ли стирать кроссовки и как это сделать без ущерба для обуви и стиральной машины

Вопрос, можно ли стирать кроссовки в стиральной машине, волнует многих. Ведь это любимая пара, которая со временем потеряла свой первоначальный вид, а чистить ее вручную — долго и трудно. К счастью, большинство современных моделей из синтетики и текстиля прекрасно переносят машинную стирку. Главное — знать, как правильно это делать, чтобы не испортить обувь.

Правило №1: Проверка материалов

Прежде чем бросать кроссовки в барабан, убедитесь, что материал это выдержит.

Можно: синтетические ткани (полиэстер, нейлон), текстиль, сетка, резина.

Нельзя: натуральная кожа, замша, нубук. Они могут потрескаться и деформироваться. Также избегайте стирки кроссовок с приклеенными элементами или мелким декором, который может оторваться.

Правило №2: Четкая инструкция стирки

Внимательно выполните все пункты, иначе проблем не избежать:

Подготовка. Выньте шнурки и стельки, а подошву очистите от крупной грязи и камней. Защита. Положите кроссовки в специальный мешочек для стирки или старую наволочку. Для уменьшения шума и вибрации добавьте несколько старых полотенец. Режим. Выберите деликатный режим с температурой воды не выше 30°C. Используйте жидкий гель для стирки, так как он лучше выполаскивается.

Без отжима! Это самый важный шаг. Отключите отжим полностью или установите минимальную скорость (до 400 об/мин). Высокие обороты — главный враг ваших кроссовок.

Правило №3: Правильная сушка

После стирки наполните кроссовки бумагой (не газетами!) или бумажными полотенцами, чтобы они сохранили форму. Сушите их только при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Соблюдение этих трех простых правил поможет вам вернуть кроссовкам идеальный вид, не испортив их.