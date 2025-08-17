Можно ли стирать кроссовки и как это сделать без ущерба для обуви и стиральной машины
Вопрос, можно ли стирать кроссовки в стиральной машине, волнует многих. Ведь это любимая пара, которая со временем потеряла свой первоначальный вид, а чистить ее вручную — долго и трудно. К счастью, большинство современных моделей из синтетики и текстиля прекрасно переносят машинную стирку. Главное — знать, как правильно это делать, чтобы не испортить обувь.
Правило №1: Проверка материалов
Прежде чем бросать кроссовки в барабан, убедитесь, что материал это выдержит.
- Можно: синтетические ткани (полиэстер, нейлон), текстиль, сетка, резина.
- Нельзя: натуральная кожа, замша, нубук. Они могут потрескаться и деформироваться. Также избегайте стирки кроссовок с приклеенными элементами или мелким декором, который может оторваться.
Правило №2: Четкая инструкция стирки
Внимательно выполните все пункты, иначе проблем не избежать:
- Подготовка. Выньте шнурки и стельки, а подошву очистите от крупной грязи и камней.
- Защита. Положите кроссовки в специальный мешочек для стирки или старую наволочку. Для уменьшения шума и вибрации добавьте несколько старых полотенец.
- Режим. Выберите деликатный режим с температурой воды не выше 30°C. Используйте жидкий гель для стирки, так как он лучше выполаскивается.
Без отжима! Это самый важный шаг. Отключите отжим полностью или установите минимальную скорость (до 400 об/мин). Высокие обороты — главный враг ваших кроссовок.
Правило №3: Правильная сушка
После стирки наполните кроссовки бумагой (не газетами!) или бумажными полотенцами, чтобы они сохранили форму. Сушите их только при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Соблюдение этих трех простых правил поможет вам вернуть кроссовкам идеальный вид, не испортив их.