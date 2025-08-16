Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги: пошаговая инструкция для водителей

С ростом популярности электромобилей в Украине, вопрос разряженной батареи становится все более актуальным. Что делать, если запас хода обнулился далеко от зарядной станции? Вот несколько советов, которые помогут вам действовать правильно и безопасно.

Последние километры: как не пропустить сигнал

Производители электромобилей предусматривают такую ситуацию, закладывая в систему несколько уровней предупреждения.

Сигнал «Low» и эконом-режим. Когда заряд батареи приближается к нулю, приборная панель обычно показывает предупреждение «Low» (Низкий заряд). После этого авто автоматически переходит в экономный режим, ограничивая максимальную скорость до 50 км/ч. Это дает вам время найти место для парковки.

Запасные 8 километров. Даже когда заряд достигает 0%, производители оставляют около 10% энергии для экстренных случаев. Это позволяет проехать еще около 8 километров, что дает 30 секунд для безопасной парковки.

Что делать запрещено, а что — разрешено

Толкать автомобиль — не лучшая идея. Электромобили значительно тяжелее бензиновых аналогов из-за массивных батарей. Толкать их — это не только неэффективно, но и опасно. При полной разрядке могут не работать усилители руля и тормозов, что делает автомобиль почти неуправляемым. Толкать электрокар можно только на очень короткие расстояния, например, чтобы отодвинуть его на обочину.

Буксировать — рискованно. Буксировка также может быть опасной для электрокара. Из-за системы прямого привода вращение колес может повредить трансмиссию и двигатель. Поэтому буксировку следует избегать, если вы не уверены в особенностях вашей модели.

Лучшее решение: вызов эвакуатора

Самым безопасным и разумным решением в такой ситуации является вызов эвакуатора со специализированной платформой. Профессиональные службы знают, как правильно загрузить и перевезти электромобиль без риска повреждения.

Многие производители электрокаров, такие как BMW, KIA, Volkswagen и Mercedes, предлагают собственные услуги по транспортировке. Они могут доставить ваш автомобиль до ближайшей зарядной станции или даже предоставить мобильную заправку, которая зарядит аккумулятор на месте.

Если вы оказались в такой ситуации, не паникуйте. Следуйте советам, а лучше всего — обратитесь за помощью к профессионалам, чтобы избежать повреждения своего электромобиля.