Топ-специалисты послевоенной Украины: представители этих профессий точно не останутся без работы

В будущем рынок труда Украины существенно изменится. В частности, после войны страна будет нуждаться в специалистах, которые будут способствовать восстановлению всех секторов экономики. Кроме того, востребованными будут специалисты социальной отрасли, ведь экономические и социальные изменения увеличат важность человеческого фактора. В Государственной службе занятости рассказали, кому будет легче всего найти работу в первые годы после завершения войны в Украине.

IT-специалисты останутся в топе

Как отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк, после наступления мира наибольшей популярностью в Украине будут пользоваться специалисты технологической сферы. В частности, работодатели будут активно искать специалистов в области анализа данных, а также специализирующихся на автоматизации производственных процессов и разработке инновационных решений.

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, уже совсем скоро в Украине появится немало вакансий для:

специалистов по машинному обучению;

специалистов по финансовому инжирингу;

аналитиков виртуальной и дополненной реальности;

разработчиков DataOps.

Популярностью на рынке труда будут пользоваться и другие IT-специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом и большими объемами данных. Ведь почти все отрасли экономики сейчас пытаются перейти на автоматизированные процессы и нуждаются в кадрах, обладающих соответствующими знаниями и готовых смело внедрять новые технологические решения.

Работа с людьми станет актуальной как никогда

Несмотря на развитие технологий, человеческий фактор в послевоенной Украине будет играть важнейшую роль. Так, по словам Юлии Жовтяк, особенно ценными считаются специалисты, работающие с людьми, заботятся об их ментальном состоянии и благосостоянии. Речь идет о таких профессиях:

тренер;

преподаватель;

врач;

медсестра/медбрат;

реабилитолог;

социальный работник;

специалист по профессиональному развитию или так называемый коуч.

Популярность этих профессий прежде всего связана с постепенным старением нации, ростом психологической и социальной нагрузки на людей, а также распространенностью в послевоенной Украине такого явления, как ПТСР.

Рабочие также не останутся без дела

Потребность в рабочих специальностях в условиях восстановления страны будет достаточно высокой. В частности, будут активно развиваться промышленная и строительная отрасли, а также аграрный сектор. Украина потребует немало:

строителей;

водителей;

токарей;

электрогазосварщиков;

работников пищевой промышленности;

специалистов по обслуживанию станков с программным управлением.

Все эти специалисты будут необходимы стране для восстановления разрушенных зданий, возрождения промышленности и скорейшего достижения экономического благосостояния.