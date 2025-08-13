Новини

Топ-специалисты послевоенной Украины: представители этих профессий точно не останутся без работы

В Государственной службе занятости рассказали, за кем будут охотиться работодатели с наступлением в стране мира.

Дайнеко Наталія13.08.2025

В будущем рынок труда Украины существенно изменится. В частности, после войны страна будет нуждаться в специалистах, которые будут способствовать восстановлению всех секторов экономики. Кроме того, востребованными будут специалисты социальной отрасли, ведь экономические и социальные изменения увеличат важность человеческого фактора. В Государственной службе занятости рассказали, кому будет легче всего найти работу в первые годы после завершения войны в Украине.

IT-специалисты останутся в топе

Как отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк, после наступления мира наибольшей популярностью в Украине будут пользоваться специалисты технологической сферы. В частности, работодатели будут активно искать специалистов в области анализа данных, а также специализирующихся на автоматизации производственных процессов и разработке инновационных решений.

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, уже совсем скоро в Украине появится немало вакансий для:

  • специалистов по машинному обучению;
  • специалистов по финансовому инжирингу;
  • аналитиков виртуальной и дополненной реальности;
  • разработчиков DataOps.

Популярностью на рынке труда будут пользоваться и другие IT-специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом и большими объемами данных. Ведь почти все отрасли экономики сейчас пытаются перейти на автоматизированные процессы и нуждаются в кадрах, обладающих соответствующими знаниями и готовых смело внедрять новые технологические решения.

Работа с людьми станет актуальной как никогда

Несмотря на развитие технологий, человеческий фактор в послевоенной Украине будет играть важнейшую роль. Так, по словам Юлии Жовтяк, особенно ценными считаются специалисты, работающие с людьми, заботятся об их ментальном состоянии и благосостоянии. Речь идет о таких профессиях:

  • тренер;
  • преподаватель;
  • врач;
  • медсестра/медбрат;
  • реабилитолог;
  • социальный работник;
  • специалист по профессиональному развитию или так называемый коуч.

Популярность этих профессий прежде всего связана с постепенным старением нации, ростом психологической и социальной нагрузки на людей, а также распространенностью в послевоенной Украине такого явления, как ПТСР.

Рабочие также не останутся без дела

Потребность в рабочих специальностях в условиях восстановления страны будет достаточно высокой. В частности, будут активно развиваться промышленная и строительная отрасли, а также аграрный сектор. Украина потребует немало:

  • строителей;
  • водителей;
  • токарей;
  • электрогазосварщиков;
  • работников пищевой промышленности;
  • специалистов по обслуживанию станков с программным управлением.

Все эти специалисты будут необходимы стране для восстановления разрушенных зданий, возрождения промышленности и скорейшего достижения экономического благосостояния.

