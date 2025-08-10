НБУ выводит из обращения гривны: какие банкноты подлежат изъятию и что делать украинцам?

Национальный банк Украины (НБУ) начал планомерное изъятие из обращения старых банкнот номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003–2007 годах. Этот шаг является частью комплексной работы по оптимизации наличного обращения и повышению качества национальной валюты. Украинцам не нужно специально обменивать эти деньги, процесс будет происходить постепенно.

Какие купюры выводят из обращения и как это будет происходить?

Главная цель НБУ — заменить устаревшие денежные знаки на более современные и защищенные.

Изымаемые банкноты. Из обращения выводятся банкноты номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003–2007 годах.

Замена. Они будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного образца (2014 года выпуска и более поздних).

Процесс изъятия. Замена денег будет происходить постепенно, в процессе расчетов. Украинцам не нужно никуда обращаться для обмена. Когда старые банкноты будут поступать в банки, они не будут возвращаться в обращение, а передаваться в НБУ для утилизации.

Таким образом, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения, что, по словам НБУ, усилит качество и надежность национальной валюты.

А что с монетами?

Кроме банкнот, НБУ также работает над оптимизацией обращения монет. В настоящее время рассматривается возможность прекращения выпуска монет номиналом 10 копеек, поскольку их производство является неэффективным. Этот процесс ожидается начать в октябре 2025 года.

Вопреки распространенному мнению, большинство старых монет не станут дороже со временем. Нумизматы ценят только редкие экземпляры или монеты из драгоценных металлов, поэтому разбогатеть на обычных старых копейках, вероятно, не удастся.