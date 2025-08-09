В ПФУ вам об этом не расскажут: как увеличить пенсию по крайней мере на 1000 грн

В Украине из-за особенностей формулы расчета пенсии ее размер может зависеть от даты рождения пенсионера. В частности, люди предпенсионного возраста, родившейся с октября по декабрь, уже сегодня могут увеличить свою будущую пенсию по крайней мере на 1000 грн. Достаточно немного подождать с подачей заявления на оформление выплат.

Как получить более высокую пенсию?

Граждане, которым исполняется 60 лет с октября по декабрь 2024 года, в день своих именин приобретают право на назначение пенсии. Однако у них есть выбор по времени подачи заявления:

сразу после своего 60-го дня рождения;

с 1 января 2025 года.

Второй вариант в данном случае более выгоден, ведь таким образом пенсионер получает возможность увеличить свой будущий ежемесячный доход более чем на 1000 грн.

Как это работает?

Дело в формуле расчета действующей в Украине пенсии. Она выглядит следующим образом:

Пенсия = Коэффициент зарплаты х Коэффициент стажа х Средняя зарплата по стране за последние 3 года

Возьмем пример условного будущего пенсионера, которому исполнилось 60 лет 10 октября 2024 года. Его стаж – 40 лет, и все это время он получал зарплату вдвое выше средней зарплаты по стране.

Следовательно, его коэффициенты для расчета пенсии будут следующими:

Коэффициент заработной платы – 2;

Коэффициент стажа – 0,4.

Таким образом, он может рассчитывать на пенсию в размере 80% средней зарплаты по Украине за последние 3 года. Но если он подаст заявление на назначение пенсии в конце 2024 года, то последний показатель в формуле будет равен 13 559,41 грн (средняя зарплата за 2021, 2022 и 2023 годы). А вот в случае обращения в ПФУ в январе 2025 года эта цифра изменится на 15 057,09 грн (средняя пенсия за 2022, 2023 и 2024 годы).

На сколько увеличится пенсия?

В случае подачи заявления на оформление пенсии в последние месяцы 2024 года, пенсия взятого в качестве примера гражданина будет равна 10 847,53 грн (13 559,41 грн х 0,8). Если же в Пенсионный фонд он обратится уже с 1 января 2025, то ему начислят пенсию в размере 12 045,67 грн (15 057,09 грн х 0,8). То есть пенсия такого пенсионера увеличится на 1198 грн. А это, согласитесь, немало.

Конечно, написать заявление на оформление пенсии с начала нового года могут и украинцы, которым исполняется 60 лет раньше, чем в октябре. Но тогда они потеряют пенсию через несколько месяцев 2024 года.