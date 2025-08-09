В ПФУ вам об этом не расскажут: как увеличить пенсию по крайней мере на 1000 грн
Будущим пенсионерам объяснили, каким образом дата их рождения может повлиять на размер пенсии.
В Украине из-за особенностей формулы расчета пенсии ее размер может зависеть от даты рождения пенсионера. В частности, люди предпенсионного возраста, родившейся с октября по декабрь, уже сегодня могут увеличить свою будущую пенсию по крайней мере на 1000 грн. Достаточно немного подождать с подачей заявления на оформление выплат.
Как получить более высокую пенсию?
Граждане, которым исполняется 60 лет с октября по декабрь 2024 года, в день своих именин приобретают право на назначение пенсии. Однако у них есть выбор по времени подачи заявления:
- сразу после своего 60-го дня рождения;
- с 1 января 2025 года.
Второй вариант в данном случае более выгоден, ведь таким образом пенсионер получает возможность увеличить свой будущий ежемесячный доход более чем на 1000 грн.
Как это работает?
Дело в формуле расчета действующей в Украине пенсии. Она выглядит следующим образом:
Пенсия = Коэффициент зарплаты х Коэффициент стажа х Средняя зарплата по стране за последние 3 года
Возьмем пример условного будущего пенсионера, которому исполнилось 60 лет 10 октября 2024 года. Его стаж – 40 лет, и все это время он получал зарплату вдвое выше средней зарплаты по стране.
Следовательно, его коэффициенты для расчета пенсии будут следующими:
- Коэффициент заработной платы – 2;
- Коэффициент стажа – 0,4.
Таким образом, он может рассчитывать на пенсию в размере 80% средней зарплаты по Украине за последние 3 года. Но если он подаст заявление на назначение пенсии в конце 2024 года, то последний показатель в формуле будет равен 13 559,41 грн (средняя зарплата за 2021, 2022 и 2023 годы). А вот в случае обращения в ПФУ в январе 2025 года эта цифра изменится на 15 057,09 грн (средняя пенсия за 2022, 2023 и 2024 годы).
На сколько увеличится пенсия?
В случае подачи заявления на оформление пенсии в последние месяцы 2024 года, пенсия взятого в качестве примера гражданина будет равна 10 847,53 грн (13 559,41 грн х 0,8). Если же в Пенсионный фонд он обратится уже с 1 января 2025, то ему начислят пенсию в размере 12 045,67 грн (15 057,09 грн х 0,8). То есть пенсия такого пенсионера увеличится на 1198 грн. А это, согласитесь, немало.
Конечно, написать заявление на оформление пенсии с начала нового года могут и украинцы, которым исполняется 60 лет раньше, чем в октябре. Но тогда они потеряют пенсию через несколько месяцев 2024 года.