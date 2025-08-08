Бюджетный и стильный: Hyundai представила новый электрический кроссовер

Hyundai официально представила Elexio — новый компактный электрический кроссовер, ориентированный прежде всего на китайский рынок. Новинка должна стать сильным конкурентом в бюджетном сегменте электротранспорта, ведь ее стартовая цена составит около $19 500. Рассмотрим более подробно, чем отличается этот автомобиль.

Дизайн и габариты

Автомобиль выполнен в современном стиле и без классической радиаторной решетки. Спереди и сзади расположены тонкие ленты LED. Кузов получил плавные обводы, короткие свесы и обратный наклон задних стоек. В передний бампер интегрирован большой воздухозаборник и темная глянцевая вставка.

Длина Elexio составляет около 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1675 мм, а колесная база достигает 2750 мм. Модель оснастила 20-дюймовыми колесами с оригинальным дизайном.

Интерьер и технологии

Салон выполнен в минималистическом стиле без стандартных кнопок (только сенсорные). Центральным элементом является изогнутый 27-дюймовый 4K-дисплей с яркостью 1000 кд/м². Интерьер имеет 29 отсеков для хранения вещей, беспроводную зарядку для передних пассажиров и регулируемые держатели чашек.

В базовую комплектацию войдет система автоматизированного вождения уровня L2+, разработанная в сотрудничестве с Huawei. Она будет включать ассистента движения по автомагистралям, адаптивный круиз-контроль и помощь при парковке. Ожидается, что в будущем система получит функции городского вождения и запоминание маневров во время парковки.

Характеристики и динамика

Elexio будет доступен в двух вариантах: с передним приводом и электромотором на 160 кВт, или с полным приводом, где дополнительный мотор обеспечивает общую мощность 312 л. Максимальная скорость обеих версий – 185 км/ч. Запас хода составляет до 700 км. Батарея будет заряжаться с 30 до 80% всего за 27 минут, что делает Elexio удобным даже для дальних путешествий.

Hyundai Elexio будет доступна на китайском рынке и пока неизвестно, представят ли модель в других странах.