Украинцы могут сэкономить на оплате за распределение газа: достаточно заплатить другой картой

Украинцы могут рассчитываться по распределению газа даже не используя для этого собственные средства. Оказывается, платить за эту услугу можно картой «Нацкешбек». Таким образом, доставка газа для потребителей становится фактически бесплатной.

Что такое «Нацкешбек»?

Программа “Нацкешбек” стартовала в Украине еще осенью 2024 года. Созданная для поддержки украинских производителей она позволяет украинцам возвращать в виде кэшбека 10% стоимости приобретенных ими товаров отечественного производства. Чтобы принять участие в программе «Нацкешбек», необходимо:

Открыть виртуальную или физическую карту «Нацкешбек». Привязать ее к своей платежной карте, которой вы чаще всего рассчитываетесь за покупки. Предпочитать товары украинского производства, чтобы получить наибольшую сумму кэшбека на свой счет.

Отметим, что по условиям программы, максимальная сумма кэшбека, который можно получить за один месяц, составляет 3000 грн. Однако чтобы оплатить доставку газа большинству потребителей хватит значительно меньшей суммы.

Как платить за распределение газа картой «Нацкешбек»?

В пресс-службе Ивано-Франковского филиала «Газсетей» подробно объяснили процедуру оплаты счета за доставку газа с помощью кэшбек-средств. Вот что нужно сделать:

Зайти в свой личный кабинет на сайте «Газсети». Найти на главной странице кнопку «Оплатить» и нажать на нее. На этапе выбора карты для оплаты выбрать карту “Нацкешбек”. Получить доказательство факта воплощения платежа.

В Ивано-Франковских «Газсетях» также напомнили, что производить оплату за распределение газа нужно не позднее 20 числа каждого месяца. То есть, если речь идет об оплате счета за август, ее нужно осуществить до 20 августа. Тариф для каждого потребителя фиксирован и действует в течение целого года.

Если для оплаты счета за распределение газа еще и использовать карту «Нацкешбек», то эта услуга достанется вам фактически бесплатно. Кстати, остальными средствами можно также оплатить другие коммунальные услуги или услуги связи.