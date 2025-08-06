Українці можуть заощадити на оплаті за розподіл газу: досить лише заплатити іншою картою

Українці можуть розраховуватися за розподілу газу навіть не використовуючи для цього власні кошти. Виявляється платити за цю послугу можна картою «Нацкешбек». Таким чином доставка газу для споживачів стає фактично безкоштовною.

Що таке «Нацкешбек»?

Програма «Нацкешбек» стартувала в Україні ще восени 2024 року. Створена для підтримки українських виробників, вона дозволяє українцям повертати у вигляді кешбеку 10% вартості придбаних ними товарів вітчизняного виробництва. Щоб взяти участь у програмі «Нацкешбек» необхідно:

Відкрити віртуальну чи фізичну карту «Нацкешбек». Прив’язати її до своєї платіжної карти, якою ви найчастіше розраховуєтесь за покупки. Віддавати перевагу товарам українського виробництва, щоб отримати якнайбільшу суму кешбеку на свій рахунок.

Зазначимо, що за умовами програми максимальна сума кешбеку, який можна отримати за один місяць, становить 3000 грн. Однак, щоб оплатити доставку газу більшості споживачів вистачить значно меншої суми.

Як платити за розподіл газу картою «Нацкешбек»?

У прес-службі Івано-Франківської філії «Газмереж» детально пояснили процедуру оплати рахунку за доставку газу за допомогою кешбек-коштів. Ось що потрібно зробити:

Зайти в свій особистий кабінет на сайті «Газмережі». Знайти на головній сторінці кнопку «Оплатити» та натиснути на неї. На етапі вибору карти для оплати вибрати карту «Нацкешбек». Отримати підтвердження факту здійснення платежу.

У Івано-Франківських «Газмережах» також нагадали, що здійснювати оплату за розподіл газу потрібно не пізніше, ніж 20 числа кожного місяця. Тобто якщо мова йде про оплату рахунку за серпень, її потрібно здійснити до 20 серпня. Тариф для кожного споживача є фіксованим і діє протягом цілого року.

Якщо ж для оплати рахунку за розподіл газу ще й використати карту «Нацкешбек», то ця послуга дістанеться вам фактично безкоштовно. Доречі рештою коштів можна також оплатити інші комунальні послуги або послуги зв’язку.