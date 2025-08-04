Переведення годинників у 2025 році буде: ось точна дата, коли Україна перейде на зимовий час

Попри багаторазові спроби скасувати сезонне переведення годинників, Україна у 2025 році знову перейде на зимовий час. Законопроєкт, що мав це змінити, так і не був остаточно ухвалений. Отже, українцям знову доведеться переводити стрілки годинника. Дізнайтеся, коли це відбудеться та чому ця традиція досі існує.

Точна дата та час переходу на зимовий час

Як і в попередні роки, перехід на зимовий час відбувається за усталеною традицією.

Коли переводимо годинники. У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня — 26 жовтня о 04:00.

Що потрібно зробити. У цей момент стрілки годинника слід перевести на одну годину назад. Це подарує нам додаткову годину сну, але також вимагатиме адаптації організму до нового режиму.

Чому ми досі переводимо стрілки?

Законопроєкт про скасування сезонного часу був ухвалений Верховною Радою, але так і не отримав підпису президента, тому не набув чинності. Таким чином, діюча система залишається чинною, і перехід на літній та зимовий час здійснюється за старими правилами.

дея переведення годинників виникла з прагнення економити електроенергію та ефективніше використовувати денне світло. В Україні сезонний час був запроваджений ще у 1981 році.

Дискусії про скасування цього правила точаться вже багато років. Головні аргументи проти переведення часу включають:

Негативний вплив на здоров’я: Зміна часу може викликати стрес для організму, погіршення самопочуття, втома та зниження концентрації.

Відсутність економічної вигоди: Сучасні дослідження не підтверджують значну економію електроенергії від переведення годинників.

Природні біоритми: Зимовий час вважається ближчим до природного біоритму людини, що полегшує ранкове пробудження.

Пам’ятайте про точну дату, щоб не проґавити цей момент і не втратити додаткову годину відпочинку.