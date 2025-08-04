Вітальний жест на дорозі може обернутися штрафом у 56 тисяч гривень: де і чому?

В Україні помах рукою на знак подяки чи вибачення – це звичний жест ввічливості на дорозі, який сприяє взаємоповазі. Однак, у деяких країнах така доброзичливість може призвести до значних фінансових втрат. Зокрема, у Великій Британії така звичка може обернутися штрафом до 56 тисяч гривень.

Британські правила: чому за жестикуляцію штрафують

Попри те, що й місцеві водії вітаються, суворі правила дорожнього руху вимагають тримати руки на кермі.

“Необґрунтована жестикуляція”. Британські правила вимагають, щоб руки були на кермі “максимально довго”. За “необґрунтовану жестикуляцію” поліція може виписати штраф від 100 до 200 фунтів стерлінгів (приблизно 5600–11 200 гривень).

Величезні штрафи за аварію. Якщо ж через цей жест станеться порушення ПДР або аварія, сума штрафу може зрости до 1000 фунтів стерлінгів (близько 56 000 гривень), а справа може бути передана до суду.

Безпека понад усе: міркування чиновників

Британські чиновники пояснюють такі обмеження міркуваннями безпеки. На їхню думку, навіть короткочасне відволікання від керування може призвести до трагічних наслідків. Тому на дорогах Великої Британії водіям радять тримати обидві руки на кермі, а ввічливість виявляти в інший спосіб.

Нагадаємо, що існують інші, безпечніші жести водіїв, які варто знати. Експерти склали список таких жестів, що попереджають про певну перешкоду або небезпеку на дорозі. Важливо пам’ятати, що культура водіння в різних країнах може суттєво відрізнятися, і те, що прийнятно в Україні, може бути неприпустимо за кордоном.