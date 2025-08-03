Приветственный жест на дороге может обернуться штрафом в 56 тысяч гривен: где и почему?

В Украине взмах рукой в знак благодарности или извинения – это привычный жест вежливости на дороге, который способствует взаимоуважению. Однако, в некоторых странах такая доброжелательность может привести к значительным финансовым потерям. В частности, в Великобритании такая привычка может обернуться штрафом до 56 тысяч гривен.

Британские правила: почему за жестикуляцию штрафуют

Несмотря на то, что и местные водители приветствуют друг друга, строгие правила дорожного движения требуют держать руки на руле.

«Необоснованная жестикуляция». Британские правила требуют, чтобы руки были на руле «максимально долго». За «необоснованную жестикуляцию» полиция может выписать штраф от 100 до 200 фунтов стерлингов (примерно 5600–11 200 гривен).

Огромные штрафы за аварию. Если же из-за этого жеста произойдет нарушение ПДД или авария, сумма штрафа может вырасти до 1000 фунтов стерлингов (около 56 000 гривен), а дело может быть передано в суд.

Безопасность превыше всего: соображения чиновников

Британские чиновники объясняют такие ограничения соображениями безопасности. По их мнению, даже кратковременное отвлечение от управления может привести к трагическим последствиям. Поэтому на дорогах Великобритании водителям советуют держать обе руки на руле, а вежливость проявлять другим способом.

Напомним, что существуют другие, более безопасные жесты водителей, которые стоит знать. Эксперты составили список таких жестов, предупреждающих об определенном препятствии или опасности на дороге. Важно помнить, что культура вождения в разных странах может существенно отличаться, и то, что приемлемо в Украине, может быть недопустимо за рубежом.