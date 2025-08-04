Перевод часов в 2025 году будет: вот точная дата, когда Украина перейдет на зимнее время

Несмотря на многократные попытки отменить сезонный перевод часов, Украина в 2025 году снова перейдет на зимнее время. Законопроект, который должен был это изменить, так и не был окончательно принят. Следовательно, украинцам снова придется переводить стрелки часов. Узнайте, когда это произойдет и почему эта традиция до сих пор существует.

Точная дата и время перехода на зимнее время

Как и в предыдущие годы, переход на зимнее время происходит по устоявшейся традиции.

Когда переводим часы. В 2025 году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября — 26 октября в 04:00.

Что нужно сделать. В этот момент стрелки часов следует перевести на один час назад. Это подарит нам дополнительный час сна, но также потребует адаптации организма к новому режиму.

Почему мы до сих пор переводим стрелки?

Законопроект об отмене сезонного времени был принят Верховной Радой, но так и не получил подписи президента, поэтому не вступил в силу. Таким образом, действующая система остается в силе, и переход на летнее и зимнее время осуществляется по старым правилам.

Идея перевода часов возникла из стремления экономить электроэнергию и эффективнее использовать дневной свет. В Украине сезонное время было введено еще в 1981 году.

Дискуссии об отмене этого правила ведутся уже много лет. Основные аргументы против перевода времени включают:

Негативное влияние на здоровье: изменение времени может вызвать стресс для организма, ухудшение самочувствия, усталость и снижение концентрации.

Отсутствие экономической выгоды: современные исследования не подтверждают значительную экономию электроэнергии от перевода часов.

Естественные биоритмы: Зимнее время считается более близким к естественному биоритму человека, что облегчает утреннее пробуждение.

Помните о точной дате, чтобы не пропустить этот момент и не потерять дополнительный час отдыха