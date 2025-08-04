Оновлення Windows 10 тепер платне: як продовжити користування системою після 14 жовтня 2025 року?

Хоча понад пів мільярда комп’ютерів у всьому світі досі працюють на Windows 10, Microsoft продовжує свій план припинити підтримку цієї операційної системи з 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати користувачі більше не отримуватимуть безкоштовні оновлення безпеки, що може зробити їхні комп’ютери вразливими до вірусів та кіберзлочинності.

Що робити після 14 жовтня?

У вас є кілька варіантів, як залишатися в безпеці після завершення безкоштовної підтримки.

Безкоштовне оновлення до Windows 11. Це найпростіший шлях, але ваш комп’ютер може не відповідати мінімальним системним вимогам для встановлення нової ОС. У такому випадку доведеться купувати новий ПК. Продовження оновлень за плату. Якщо ви не можете або не хочете оновлюватися до Windows 11, ви можете приєднатися до програми розширених оновлень безпеки (ESU) від Microsoft. Ця програма обіцяє надавати оновлення безпеки (але не нові функції) для Windows 10 протягом додаткового року. Головна умова — вартість підписки становить 30 доларів на рік.

Як зареєструватися на програму ESU?

Щоб зареєструватися, перейдіть до меню “Налаштування” на вашому комп’ютері з Windows 10. Там ви повинні знайти майстер реєстрації для програми ESU. Важливо переконатися, що на вашому ПК встановлено Windows 10 версії 22H2, оскільки старіші версії не підтримують ESU. Платне покриття діятиме з 15 жовтня 2025 року до 13 жовтня 2026 року. Наразі невідомо, чи буде ця програма доступна довше, ніж на рік.

Після жовтневого дедлайну Windows 11 залишиться єдиною офіційно підтримуваною версією Windows. Microsoft активно просуває нову ОС, яка має вбудованого ШІ-помічника Copilot замість Cortana.