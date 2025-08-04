Обновление Windows 10 теперь платное: как продолжить пользоваться системой после 14 октября 2025 года?

Хотя более полумиллиарда компьютеров во всем мире до сих пор работают на Windows 10, Microsoft продолжает свой план прекратить поддержку этой операционной системы с 14 октября 2025 года. После этой даты пользователи больше не будут получать бесплатные обновления безопасности, что может сделать их компьютеры уязвимыми для вирусов и киберпреступности.

Что делать после 14 октября?

У вас есть несколько вариантов, как оставаться в безопасности после завершения бесплатной поддержки.

Бесплатное обновление до Windows 11. Это самый простой путь, но ваш компьютер может не соответствовать минимальным системным требованиям для установки новой ОС. В таком случае придется покупать новый ПК. Продолжение обновлений за плату. Если вы не можете или не хотите обновляться до Windows 11, вы можете присоединиться к программе расширенных обновлений безопасности (ESU) от Microsoft. Эта программа обещает предоставлять обновления безопасности (но не новые функции) для Windows 10 в течение дополнительного года. Главное условие — стоимость подписки составляет 30 долларов в год.

Как зарегистрироваться в программе ESU?

Чтобы зарегистрироваться, перейдите в меню «Настройки» на вашем компьютере с Windows 10. Там вы должны найти мастер регистрации для программы ESU. Важно убедиться, что на вашем ПК установлена Windows 10 версии 22H2, поскольку более старые версии не поддерживают ESU. Платное покрытие будет действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года. На данный момент неизвестно, будет ли эта программа доступна дольше, чем на год.

После октябрьского дедлайна Windows 11 останется единственной официально поддерживаемой версией Windows. Microsoft активно продвигает новую ОС, которая имеет встроенного ИИ-помощника Copilot вместо Cortana.