Украинцам объяснили, когда проникновение в чужую квартиру может быть вполне законным

Дом или квартира – это частная территория, куда никто не имеет права заходить без разрешения собственника. Или все же имеет? Несмотря на то, что неприкосновенность жилья гарантирована Конституцией Украины, бывают случаи, когда посторонние имеют право войти в частный дом или квартиру. Что это за причины, рассказали в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Когда посторонние люди могут войти в ваш дом?

Нарушить границы вашего жилья другие лица могут только в ситуациях, представляющих потенциальную угрозу жизни людей или целостности имущества. В частности, разрешение собственника на проникновение в жилище не требуется в следующих случаях:

обвал;

затопление;

пожар;

утечка газа и т.д.

Все эти ситуации потенциально опасны и могут привести к разрушениям и смерти людей.

Кто может проникнуть в ваше жилище без разрешения?

Юристы также отмечают, что даже в экстренных случаях войти в чужую квартиру может не кто-либо. В частности, этого не имеют права делать соседи или обычные прохожие.

При возникновении аварийной ситуации люди, которые это заметили, должны, прежде всего, вызвать коммунальные или аварийные службы. Представители таких служб оценивают ситуацию и действуют в пределах своих полномочий.

Если в доме, где находится квартира, есть ОСМД, то его должностные лица имеют право вместе с коммунальщиками принять участие в проникновении в жилище.

Кто платит за последствия несанкционированного входа?

Если коммунальщикам пришлось выбивать окна или выламывать двери, чтобы войти в жилище, то компенсировать последствия такого проникновения будет виновник чрезвычайной ситуации, которая к этому привела. Если же владелец был дома и не открыл дверь по требованию коммунальщиков или аварийной службы – заменять двери или окна он будет за свой счет.

Кстати, открывать двери представителям аварийных или коммунальных служб владельцы квартир и домов обязаны не только в случае пожара или другой опасности, а также для:

снятие показаний счетчиков;

проверки или ремонта оборудования.

В свою очередь, представители государственных служб должны с уважением относиться к частной жизни жителей и обязательно предъявлять свои удостоверения, прежде чем войти в дом.