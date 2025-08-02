Українцям стало тяжче виїхати за кордон: на популярному пункті пропуску з’явились нові обмеження

Українців, що протягом найближчого тижня збираються перетинати кордон з Молдовою, попередили про складнощі із проходженням одного з найпопулярніших пунктів пропуску «Кельменці-Ларга». Через проведення планових ремонтних робіт рух автівок там суттєво ускладнений. Бажаючим перетнути кордон доводиться чекати на кілька годин довше, ніж зазвичай. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Державна митна служба України.

Що відбувається на пункті пропуску?

Популярний пропускний пункт «Кельменці-Ларга», до якого можна потрапити з Чернівецької області, зараз не може працювати на повну потужність через модернізація митної та прикордонної інфраструктури. Зокрема джерела повідомляють, що на території пункту пропуску замінюють дорожне покриття.

У зв’язку з ускладненим рухом через кордон Держмитна служба України заздалегідь попередила українців про можливі затримки. Водіям, що планують перетинати кордон через цей пункт пропуску, порадили врахувати кілька зайвих годин очікування у своєму маршруті або обрати інший пропускний пункт.

У Держмитній службі також зауважили, що незручності з проходженням пункту «Кельменці-Ларга» є тимчасовими. Щойно ремонт та модернізація пропускного пункту будуть завершені, рух через кордон відновиться у попередньому темпі.

Які документи потрібні для перетину кордону з Молдовою?

Для проходження будь-якого пропускного пункту на кордоні України з Молдовою (на авто) необхідно мати при собі такі документи:

закордонний паспорт – біометричний або звичайний із візою;

водійське посвідчення;

технічний паспорт на автівку;

зелена карта.

Для військовозобов’язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років обов’язкова також наявність:

військового квитка;

довідки про проходження ВЛК;

довідки про проходження ВЛК; дозволу ТЦК на перетин кордону;

документа про бронювання або посвідчення резервіста.

Без цих документів жоден військовозобов’язаний громадянин України не має права перетинати кордон. Аналогічні правила діють також під час перетину кордону України із Польщею через будь-який із працюючих пунктів пропуску.