Украинцам стало тяжелее выехать за границу: на популярном пункте пропуска появились новые ограничения

Украинцев, которые в ближайшие недели собираются пересекать границу с Молдовой, предупредили о сложностях с прохождением одного из самых популярных пунктов пропуска «Кельменцы-Ларга». Из-за проведения плановых ремонтных работ движение автомобилей там существенно усложнено. Желающим пересечь границу приходится ждать несколько часов дольше, чем обычно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Что происходит на пункте пропуска?

Популярный пропускной пункт «Кельменцы-Ларга», в который можно попасть из Черновицкой области, сейчас не может работать на полную мощность из-за модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В частности, источники сообщают, что на территории пункта пропуска заменяют дорожное покрытие.

В связи с усложненным движением через границу Гостаможслужба Украины заранее предупредила украинцев о возможных задержках. Водителям, планирующим пересекать границу через этот пункт пропуска, посоветовали учесть несколько лишних часов ожидания в своем маршруте или выбрать другой пропускной пункт.

В Гостаможне также отметили, что неудобства с прохождением пункта «Кельменцы-Ларга» временные. Как только ремонт и модернизация пропускного пункта будут завершены, движение через границу возобновится в предыдущем темпе.

Какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой?

Для прохождения любого пропускного пункта на границе Украины с Молдовой необходимо иметь при себе следующие документы:

загранпаспорт – биометрический или обычный с визой;

водительское удостоверение;

технический паспорт на автомобиль;

зеленая карта.

Для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязательно также наличие:

военного билета;

справки о прохождении ВЛК;

разрешения ТЦК на пересечение границы;

документа о бронировании или удостоверении резервиста.

Без этих документов ни один военнообязанный гражданин Украины не имеет права пересекать границу. Аналогичные правила действуют также при пересечении границы Украины с Польшей через любой из работающих пунктов пропуска.