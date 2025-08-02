Украинцам стало тяжелее выехать за границу: на популярном пункте пропуска появились новые ограничения
Гражданам, пересекающим границу с Молдовой на автомобилях, приходится часами простаивать в очереди.
Украинцев, которые в ближайшие недели собираются пересекать границу с Молдовой, предупредили о сложностях с прохождением одного из самых популярных пунктов пропуска «Кельменцы-Ларга». Из-за проведения плановых ремонтных работ движение автомобилей там существенно усложнено. Желающим пересечь границу приходится ждать несколько часов дольше, чем обычно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Что происходит на пункте пропуска?
Популярный пропускной пункт «Кельменцы-Ларга», в который можно попасть из Черновицкой области, сейчас не может работать на полную мощность из-за модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В частности, источники сообщают, что на территории пункта пропуска заменяют дорожное покрытие.
В связи с усложненным движением через границу Гостаможслужба Украины заранее предупредила украинцев о возможных задержках. Водителям, планирующим пересекать границу через этот пункт пропуска, посоветовали учесть несколько лишних часов ожидания в своем маршруте или выбрать другой пропускной пункт.
В Гостаможне также отметили, что неудобства с прохождением пункта «Кельменцы-Ларга» временные. Как только ремонт и модернизация пропускного пункта будут завершены, движение через границу возобновится в предыдущем темпе.
Какие документы нужны для пересечения границы с Молдовой?
Для прохождения любого пропускного пункта на границе Украины с Молдовой необходимо иметь при себе следующие документы:
- загранпаспорт – биометрический или обычный с визой;
- водительское удостоверение;
- технический паспорт на автомобиль;
- зеленая карта.
Для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязательно также наличие:
- военного билета;
- справки о прохождении ВЛК;
- разрешения ТЦК на пересечение границы;
- документа о бронировании или удостоверении резервиста.
Без этих документов ни один военнообязанный гражданин Украины не имеет права пересекать границу. Аналогичные правила действуют также при пересечении границы Украины с Польшей через любой из работающих пунктов пропуска.