Надіслали неправильні показання лічильника: чи можна виправити ситуацію

Кожен українець, що платить за комуналку, знає про необхідність щомісяця передавати покази лічильників. Зокрема дані про кількість спожитої електроенергії потрібно надсилати до ДТЕК протягом двох останніх днів звітного та трьох перших днів наступного місяця. Лише коректно зняті та вчасно подані показники гарантують, що вам не доведеться платити більше, ніж ви спожили.

Але що робити, якщо при передачі показників була допущена помилка. Перш за все не варто впадати у паніку. У ДТЕК пояснили, як виправити таку помилку всього за кілька кліків.

Як виправити показники електролічильника?

У ДТЕК Дніпровські електромережі розповіли, що у випадку помилки при подачі показників лічильника за липень, споживачі можуть виправити їх до 3 серпня. Найлегше це зробити, якщо ви передавали дані про споживання у чат-боті ДТЕК в Telegram чи Viber. В такому випадку достатньо лише повторно внести показники у чат-бот, цього разу ввівши правильні дані. Система автоматично зафіксує останній отриманий варіант показників.

Якщо оновлені покази менші за попередній варіант або є вищими за ліміт для вашого житла – чат бот може попросити надіслати фото лічильника. На цьому фото потрібно чітко зафіксувати:

покази лічильника;

зони споживання (якщо мова йде про 2-зонний чи 3-зонний лічильник);

серійний номер лічильника.

Цього буде цілком достатньо, щоб у ДТЕК зафіксували правильні показники.

Як перевірити, чи вдалося змінити показники?

Якщо ви не впевнені, що все вийшло і система зафіксувала правильні показники, це легко перевірити. Для цього потрібно виконати наступні інструкції:

Відкрийте чат-бот ДТЕК. Клікніть на кнопку «Меню». Натисніть «Передати покази». Оберіть свою адресу. Вам надійде повідомлення із показниками лічильника, які зафіксувала система і на основі яких буде формуватися ваша платіжка.

Якщо немає впевненості у тому, що некоректні дані вдалося виправити, краще все ж дотриматися цієї інструкції та впевнитися остаточно. Адже в іншому випадку вам можуть нарахувати неправильно суму до сплати.