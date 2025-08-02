Прислали неправильные показания счетчика: можно ли исправить ситуацию
В ДТЭК рассказали как быстро и просто исправить ошибочные данные.
Каждый платящий за коммуналку украинец знает о необходимости ежемесячно передавать показатели счетчиков. В частности, данные о количестве потребленной электроэнергии нужно отправлять в ДТЭК в течение двух последних дней отчетного и трех первых дней следующего месяца. Лишь корректно снятые и своевременно предоставленные показатели гарантируют, что вам не придется платить больше, чем вы потребили.
Но что делать, если при передаче показателей была допущена ошибка. Прежде всего, не стоит впадать в панику. В ДТЭК объяснили, как исправить такую ошибку всего за несколько кликов.
Как исправить показатели электросчетчика?
В ДТЭК Днепровские электросети рассказали, что в случае ошибки при подаче показателей счетчика за июль потребители могут исправить их до 3 августа. Легче всего это сделать, если вы передавали данные о потреблении в чат-боте ДТЭК в Telegram или Viber. В таком случае достаточно повторно внести показатели в чат-бот, на этот раз введя правильные данные. Система автоматически зафиксирует последний полученный вариант показателей.
Если обновленные показатели меньше предыдущего варианта или выше лимита для вашего жилья – чат бот может попросить отправить фото счетчика. На этом фото нужно четко зафиксировать:
- показания счетчика;
- зоны потребления (если речь идет о 2-зонном или 3-зонном счетчике);
- серийный номер счетчика.
Этого будет достаточно, чтобы в ДТЭК зафиксировали правильные показатели.
Как проверить, удалось ли изменить показатели?
Если вы не уверены, что все вышло и система зафиксировала правильные характеристики, это просто проверить. Необходимо лишь выполнить следующие инструкции:
- Откройте чат-бот ДТЭК.
- Кликните по кнопке «Меню».
- Нажмите «Передать показатели».
- Выберите свой адрес.
- Вам поступит сообщение с показателями счетчика, зафиксированными системой, на основе которых будет формироваться ваша платежка.
Если нет уверенности в том, что некорректные данные удалось исправить, лучше все же воспользоваться этой инструкцией и убедиться окончательно. Ведь в противном случае вам могут начислить неправильную сумму к уплате.