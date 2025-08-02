Прислали неправильные показания счетчика: можно ли исправить ситуацию

Каждый платящий за коммуналку украинец знает о необходимости ежемесячно передавать показатели счетчиков. В частности, данные о количестве потребленной электроэнергии нужно отправлять в ДТЭК в течение двух последних дней отчетного и трех первых дней следующего месяца. Лишь корректно снятые и своевременно предоставленные показатели гарантируют, что вам не придется платить больше, чем вы потребили.

Но что делать, если при передаче показателей была допущена ошибка. Прежде всего, не стоит впадать в панику. В ДТЭК объяснили, как исправить такую ошибку всего за несколько кликов.

Как исправить показатели электросчетчика?

В ДТЭК Днепровские электросети рассказали, что в случае ошибки при подаче показателей счетчика за июль потребители могут исправить их до 3 августа. Легче всего это сделать, если вы передавали данные о потреблении в чат-боте ДТЭК в Telegram или Viber. В таком случае достаточно повторно внести показатели в чат-бот, на этот раз введя правильные данные. Система автоматически зафиксирует последний полученный вариант показателей.

Если обновленные показатели меньше предыдущего варианта или выше лимита для вашего жилья – чат бот может попросить отправить фото счетчика. На этом фото нужно четко зафиксировать:

показания счетчика;

зоны потребления (если речь идет о 2-зонном или 3-зонном счетчике);

серийный номер счетчика.

Этого будет достаточно, чтобы в ДТЭК зафиксировали правильные показатели.

Как проверить, удалось ли изменить показатели?

Если вы не уверены, что все вышло и система зафиксировала правильные характеристики, это просто проверить. Необходимо лишь выполнить следующие инструкции:

Откройте чат-бот ДТЭК. Кликните по кнопке «Меню». Нажмите «Передать показатели». Выберите свой адрес. Вам поступит сообщение с показателями счетчика, зафиксированными системой, на основе которых будет формироваться ваша платежка.

Если нет уверенности в том, что некорректные данные удалось исправить, лучше все же воспользоваться этой инструкцией и убедиться окончательно. Ведь в противном случае вам могут начислить неправильную сумму к уплате.