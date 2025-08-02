В Україні змінили правила придбання квитків: які обмеження запровадила «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» встановила обов’язкову умову для бажаючих придбати квитки на потяг. Наразі ця умова діє лише для 3 потягів, хоча спочатку у списку перевізника було 5 напрямків. Українцям розповіли, на які поїзди тепер буде складніше придбати квитки та що потрібно буде для цього зробити.

Як змінились правила придбання квитків?

З 1 серпня проїзні документи на деякі потяги «Укрзалізниці» можна буде придбати лише пройшовши верифікацію за допомогою Дія.Підпису. Це правило дієтиме для бажаючих стати пасажирами таких потягів:

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп;

№29/30 Київ – Ужгород.

Варто зазначити, що у початковому списку УЗ було ще 2 потяги, квитки на які також мали б продавати з верифікацією через Дія.Підпис. Ідеться про такі напрямки:

№91/92 Львів – Київ;

№105/106 Одеса – Київ.

Однак через скарги пасажирів в «Укрзалізниці» переглянули свої плани та обмежили кількість особливих рейсів до 3.

Як купувати квитки по-новому?

Щоб придбати квиток на один з рейсів, де діють нові обмеження, потрібно виконати кілька кроків:

Запустити застосунок «Укрзалізниці». Верифікувати свій акаунт скориставшись Дія.Підписом. Вибрати потрібний квиток та оплатити його.

Зауважимо, що нові правила придбання квитків не стосуються військових. Вони можуть придбати квитки зі спецрезерву ЗСУ скориставшись системою Армія+.

Чи можна купити квиток у звичайній касі?

Квитки на 3 потяги, для яких діють особливі правила, можна придбати також у звичайних касах. Кількість таких кас обмежена. Та якщо вам потрібен саме фізичний квиток, то придбати його можна:

у Чопі – каса №2;

в Ужгороді – каса №2;

у Львові – каса №1

в Одесі – каси №2 та №14;

у Києві – каси №21 та №22.

Метою нововведень в «Укрзалізниці» назвали боротьбу зі спекулянтами, через незаконну діяльність яких пасажири місяцями не могли придбати квитки на популярні напрямки. Тож зараз перевізник ретельно моніторитиме ситуацію, щоб переконатися, чи приносять нові обмеження необхідний результат.