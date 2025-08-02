В Украине изменили правила приобретения билетов: какие ограничения ввела «Укрзализныця»

«Укрзализныця» установила обязательное условие для желающих приобрести билеты на поезд. Пока это условие действует только для 3 поездов, хотя сначала в списке перевозчика было 5 направлений. Украинцам рассказали, на какие поезда теперь будет сложнее купить билеты и что для этого придется сделать.

Как изменились правила покупки билетов?

С 1 августа проездные документы на некоторые поезда «Укрзализныци» можно будет приобрести, только пройдя верификацию с помощью Дия.Подписи. Это правило будет диет для желающих стать пассажирами следующих поездов:

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп;

№29/30 Киев – Ужгород.

Следует отметить, что в начальном списке УЗ было еще 2 поезда, билеты на которые также должны продавать с верификацией через Дия.Подпись идет о следующих направлениях:

№91/92 Львов – Киев;

№105/106 Одесса – Киев.

Однако из-за жалоб пассажиров в «Укрзализныце» пересмотрели свои планы и ограничили количество особых рейсов до 3.

Как покупать билеты по-новому?

Чтобы приобрести билет на один из рейсов, где действуют новые ограничения, нужно выполнить несколько шагов:

Запустить приложение «Укрзализныци». Верифицировать свой аккаунт воспользовавшись Дия.Подписью. Выбрать нужный билет и оплатить его.

Заметим, что новые правила покупки билетов не касаются военных. Они могут приобрести билеты из спецрезерва ВСУ воспользовавшись системой Армия+.

Можно ли купить билет в обычной кассе?

Билеты на три поезда, для которых действуют особые правила, можно приобрести также в обычных кассах. Количество таких касс ограничено. Но если вам нужен именно физический билет, то приобрести его можно:

в Чопе – касса №2;

в Ужгороде – касса №2;

во Львове – касса №1

в Одессе – кассы №2 и №14;

в Киеве – кассы №21 и №22.

Целью нововведений в «Укрзализныце» назвали борьбу со спекулянтами, из-за незаконной деятельности которых пассажиры месяцами не могли приобрести билеты на популярные направления. Поэтому сейчас перевозчик будет тщательно мониторить ситуацию, чтобы убедиться, приносят ли новые ограничения необходимый результат.