В Украине изменили правила приобретения билетов: какие ограничения ввела «Укрзализныця»
Украинцам рассказали об одном важном правиле, которое придется соблюсти, чтобы купить билет.
«Укрзализныця» установила обязательное условие для желающих приобрести билеты на поезд. Пока это условие действует только для 3 поездов, хотя сначала в списке перевозчика было 5 направлений. Украинцам рассказали, на какие поезда теперь будет сложнее купить билеты и что для этого придется сделать.
Как изменились правила покупки билетов?
С 1 августа проездные документы на некоторые поезда «Укрзализныци» можно будет приобрести, только пройдя верификацию с помощью Дия.Подписи. Это правило будет диет для желающих стать пассажирами следующих поездов:
- №12 Львов – Одесса;
- №27/28 Киев – Чоп;
- №29/30 Киев – Ужгород.
Следует отметить, что в начальном списке УЗ было еще 2 поезда, билеты на которые также должны продавать с верификацией через Дия.Подпись идет о следующих направлениях:
- №91/92 Львов – Киев;
- №105/106 Одесса – Киев.
Однако из-за жалоб пассажиров в «Укрзализныце» пересмотрели свои планы и ограничили количество особых рейсов до 3.
Как покупать билеты по-новому?
Чтобы приобрести билет на один из рейсов, где действуют новые ограничения, нужно выполнить несколько шагов:
- Запустить приложение «Укрзализныци».
- Верифицировать свой аккаунт воспользовавшись Дия.Подписью.
- Выбрать нужный билет и оплатить его.
Заметим, что новые правила покупки билетов не касаются военных. Они могут приобрести билеты из спецрезерва ВСУ воспользовавшись системой Армия+.
Можно ли купить билет в обычной кассе?
Билеты на три поезда, для которых действуют особые правила, можно приобрести также в обычных кассах. Количество таких касс ограничено. Но если вам нужен именно физический билет, то приобрести его можно:
- в Чопе – касса №2;
- в Ужгороде – касса №2;
- во Львове – касса №1
- в Одессе – кассы №2 и №14;
- в Киеве – кассы №21 и №22.
Целью нововведений в «Укрзализныце» назвали борьбу со спекулянтами, из-за незаконной деятельности которых пассажиры месяцами не могли приобрести билеты на популярные направления. Поэтому сейчас перевозчик будет тщательно мониторить ситуацию, чтобы убедиться, приносят ли новые ограничения необходимый результат.