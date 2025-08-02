Зберігаєте яйця у дверцята холодильника: експерти розповіли, чому це погана ідея

03Більшість людей для зберігання яєць використовує спеціальні ємкості у дверцятах холодильника. Це і справді дуже зручно, але не так вже й безпечно. Такої думки притримуються експерти з безпеки харчових продуктів, і у них є для цього вагомі аргументи.

Що не так із дверцятами холодильника?

Спеціалісти наводять одразу кілька серйозних причин, чому не варто зберігати яйця у дверцятах холодильника.

Регулярні перепади температури

Щоразу коли холодильник відкривається, температура на дверцятах коливається і досить суттєво. Такі стрибки температури пошкоджують захисну оболонку шкаралупи, внаслідок чого до яйця можуть проникнути шкідливі бактерії, серед яких сальмонела.

Порушення мікрофлори яйця

Яєчна шкаралупа має доволі пористу структуру. Тож коли яйця зберігають у нестабільних умовах, вона починає «дихати» і пропускати всередину мікроорганізми з повітря. Усе це спричиняє значно швидше псування яйця.

Підвищена вологість

У резервуарах, розміщених на дверцятах, рівень вологості значно вищий, ніж у самому холодильнику. Додамо сюди перепади температури і отримаємо активне утворення конденсату на шкаралупі. Це також сприяє проникненню у яйце бактерій, особливо якщо їх попередньо вимили, позбавивши природного захисного шару.

Ризик появи тріщин

Відкриваючи та закриваючи холодильник, ви можете ненавмисне пошкодити яйця. Внаслідок переміщення та ударів на них часто утворюються тріщини, що суттєво скорочує термін їх зберігання.

Як зберігати яйця правильно?

Щоб яйця довше були свіжими та придатними до споживання, експерти радять дотримуватися кількох правил щодо їх зберігання:

Класти яйця на середню полицю холодильника, розміщуючи їх ближче до задньої стінки – там температура найстабільніша. Зберігати яйця у картонній коробці, в якій ви їх придбали. Не мити яйця, адже їх природна захисна плівка захищає від бактерій. Класти яйця гострим кінцем до низу, щоб жовток залишався посередині, а саме яйце – свіжим.

Якщо дотримуватися цих правил, ризик псування яєць чи отруєння ними можна знизити до критичного мінімуму.