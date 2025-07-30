С 1 сентября в украинских школах появится новый предмет: чем школьников удивят на этот раз

В скором времени в школьную программу украинских учеников будет внедрен инновационный образовательный компонент. Речь идет об уроках энергоэффективности, которые станут неотъемлемой частью учебного процесса всех школьников 4-11 классов. По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, такое нововведение обусловлено стремительным ростом актуальности темы энергоэффективности на фоне постоянных ударов врага по энергетической инфраструктуре.

Как украинских детей будут обучать энергоэффективности?

Энергоэффективность в украинских школах не будет преподаваться как отдельная дисциплина. Вместо этого ее органически встроят в ряд уже существующих школьных курсов. В частности таких, как:

«Окружающая среда»;

«Познаем природу»;

STEM;

«Естевственные науки»;

«Технологии» и т.д.

С помощью такого подхода в МОН хотят максимально приблизить материал к реальной жизни и сделать его более прикладным.

Внедрение предмета энергоэффективности в учебные курсы украинских школьников осуществляется в рамках проекта LEARN, имеющего целью популяризацию среди учащихся зеленой энергетики. Детей научат осознанному отношению к потреблению ресурсов и необходимости сохранения окружающей среды.

Как готовятся к внедрению нового предмета?

Запуску курса энергоэффективности в украинских школах предшествовал целый ряд подготовительных мероприятий, среди которых:

масштабное обучение учителей, которое прошло более 2,2 тысяч педагогов из всех регионов страны;

создание учебных пособий для учащихся 4-11 классов, в которых кроме учебных материалов содержатся также рекомендации по внеклассным мероприятиям;

разработка вебинаров, которые помогут преподавателям органично включить тему энергоэффективности в программы уже существующих предметов, при этом не увеличивая нагрузки на учащихся.

По словам Оксена Лисового, изучение энергоэффективности в украинских школах – это значительный шаг к воспитанию нового поколения осознанных и ответственных граждан. Ведь сейчас, во время войны, тема энергоэффективности приобрела в Украине чрезвычайно важное значение. Что уж говорить о более глобальных факторах, в частности стремительное исчерпывание ресурсов планеты. В таких условиях знание основ энергоэффективности становится неотъемлемым фактором, влияющим на будущее не только Украины, но и всего мира.