З 1 вересня в українських школах з’явиться новий предмет: чим школярів здивують цього разу

Незабаром у шкільну програму українських учнів буде впроваджено інноваційний освітній компонент. Мова про уроки енергоефективності, що стануть невід’ємною частиною навчального процесу усіх школярів 4-11 класів. За словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, таке нововведення обумовлене стрімким зростанням актуальності теми енергоефективності на тлі постійних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі.

Як українських дітей навчатимуть енергоефективності?

Енергоефективність в українських школах не буде викладатися як окрема дисципліна. Натомість її органічно вбудують у низку вже існуючих шкільних курсів. Зокрема таких, як:

«Довкілля»;

«Пізнаємо природу»;

STEM;

«Природні науки»;

«Технології» тощо.

За допомогою такого підходу у МОН хочуть наблизити поданий матеріал до реального життя та зробити його більш прикладним.

Впровадження предмету енергоефективності в навчальні курси українських школярів здійснюється у рамках проекту LEARN, що має за мету популяризацію серед учнів зеленої енергетики. Дітей навчать усвідомленому ставленню до споживання ресурсів та необхідності збереження довкілля.

Як готуються до впровадження нового предмету?

Запуску курсу енергоефективності в українських школах передувала ціла низка підготовчих заходів, серед яких:

масштабне навчання вчителів, яке пройшло більш ніж 2,2 тисячі педагогів з усіх регіонів країни;

створення навчальних посібників для учнів 4-11 класів, у яких, крім навчальних матеріалів, містяться також рекомендації щодо позакласних заходів;

розробка вебінарів, які допоможуть викладачам органічно включити тему енергоефективності до програм вже існуючих предметів, при цьому не збільшуючи навантаження на учнів.

За словами Оксена Лісового, вивчення енергоефективності в українських школах – це вагомий крок до виховання нового покоління усвідомлених та відповідальних громадян. Адже зараз, під час війни, тема енергоефективності набула в Україні надзвичайно важливого значення. Що вже казати про більш глобальні фактори, зокрема стрімке вичерпування ресурсів планети. За таких умов знання основ енергоефективності стає невід’ємним фактором, що впливає на майбутнє не лише України, а й усього світу.