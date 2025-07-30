Мобилизация не для всех: кто в Украине имеет право на отсрочку или бронь с 1 августа

Общая мобилизация, обуславливающая призыв всех военнообязанных граждан на военную службу, продолжается в Украине уже более 3 лет. Однако это еще не означает, что призвать в армию могут каждого. Существует целый ряд категорий украинцев, имеющих право на отсрочку или бронь от мобилизации. Чтобы ее получить, нужно лишь подать в ТЦК и СП соответствующее заявление или воспользоваться мобильным приложением «Резерв+».

Кто имеет право на отсрочку?

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» получить отсрочку могут:

студенты;

родители более чем 3 несовершеннолетних детей;

члены семей граждан, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

лица, лишенные личной свободы из-за войны;

военнообязанные, чьи мать или отец являются инвалидами III группы;

лица, являющиеся единоличными опекунами своих детей из-за исчезновения или смерти другого родителя;

граждане, ухаживающие за своими нетрудоспособными родственниками или содержащие родственников с инвалидностью I/II группы;

лица с серьезными проблемами со здоровьем или инвалидностью.

Отсрочка выдается на 90 дней, после чего нужно снова обращаться в военкомат для продления этого срока. Возобновить отсрочку можно только пока действуют обстоятельства, которые ее обуславливают.

Что касается отсрочки онлайн, то для ее получения необходимо отправить соответствующий запрос в приложении «Резерв+». Система проверит заявителя по всем доступным реестрам и выяснит, действительно ли он имеет право на отсрочку. В случае положительного результата у военнообязанного изменится статус в электронном военно-учетном документе.

Кого могут забронировать от мобилизации?

Часть военнообязанных граждан Украины может также быть забронирована от мобилизации. В частности, бронированию подлежат:

работники предприятий в отраслях энергетики и военно-промышленного комплекса;

работники предприятий критической инфраструктуры;

сотрудники органов власти разных уровней, дипломатической и судебной систем.

Забронировать военнообязанного могут на срок до 6 месяцев по заявлению руководителя или другого уполномоченного лица. Такое бронирование имеет целью уменьшить влияние военных действий на экономику страны.