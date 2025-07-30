Мобілізація не для всіх: хто в Україні має право на відстрочку чи бронь з серпня

Загальна мобілізація, що обумовлює призов усіх військовозобов’язаних громадян на військову службу, триває в Україні вже понад 3 роки. Однак це ще не означає, що призвати до війська можуть кожного. Існує ціла низка категорій українців, які мають право на відстрочку або можуть бути заброньовані від мобілізації. Щоб її отримати, потрібно лише подати до ТЦК та СП відповідну заяву, або ж скористатися мобільним додатком «Резерв+».

Хто має право на відстрочку?

Згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», отримати відстрочку можуть:

студенти;

батьки більш ніж 3 неповнолітніх дітей;

члени сімей громадян, що зникли безвісти за особливих обставин;

особи, позбавлення особистої свободи через війну;

військовозобов’язані, чиї матір або батько є інвалідами III групи;

особи, що є одноосібними опікунами своїх дітей через зникнення чи смерть іншого з батьків;

громадяни, що доглядають за своїми непрацездатним родичами або утримують родичів з інвалідністю I/II групи;

особи з серйозними проблемами зі здоров’ям або інвалідністю.

Відстрочка видається на 90 днів, після чого потрібно знову звертатися до військомату для подовження цього терміну. Поновити відстрочку можна лише доки діють обставини, що її обумовлюють.

Що ж до відстрочки онлайн, то для її отримання потрібно надіслати відповідний запит у застосунку «Резерв+». Система перевірить заявника по всіх доступних реєстрах та з’ясує, чи дійсно він має право на відстрочку. У випадку позитивного результату у військовозобов’язаного зміниться статус в електронному військово-обліковому документі.

Кого можуть забронювати від мобілізації?

Частина військовозобов’язаних громадян України також може бути заброньована від мобілізації. Зокрема бронюванню підлягають:

працівники підприємств у галузях енергетики та військово-промислового комплексу;

працівники підприємств критичної інфраструктури;

співробітники органів влади різного рівня, дипломатичної та судової систем.

Забронювати військовозобов’язаного можуть на строк до 6 місяців за заявою керівника чи іншої уповноваженої особи. Таке бронювання має за мету зменшити вплив військових дій на економіку країни.