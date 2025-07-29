Осталось 2 дня: украинцам посоветовали готовиться к нововведению, которое обещали в начале лета

С 1 августа 2025 года в Украине начнет действовать принцип открытого банкинга. Нововведение, о котором Национальный банк Украины предупреждал еще в июне, существенно изменит правила осуществления расчетов. И хотя некоторые из положений соответствующего постановления вступят в силу только в следующем году, к переменам украинцам следует подготовиться уже сейчас.

Что скрывает термин «открытый банкинг»?

Открытый банкинг дает клиентам возможность предоставлять сторонним поставщикам доступ к информации о своих счетах. На практике это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильными приложениями, осуществляющими платежи и позволяющими в едином интерфейсе увидеть все свои счета в разных банках. Это существенно упростит жизнь пользователям, ведь вместо ряда приложений разных банков они смогут пользоваться одним единственным приложением.

В НБУ подчеркнули, что внедрение принципа открытого банкинга предполагает установление единых требований к обмену данными между финансовыми учреждениями и третьими сторонами. Собственно, благодаря этому в Украине станет возможным запуск самых современных цифровых финансовых сервисов.

Какие требования и этапы введения открытого банкинга?

Согласно соответствующему положению НБУ, все сервисы, которые будут работать в рамках открытого банкинга, должны соответствовать единому техническому стандарту, требованиям к защите персональных данных и информационной безопасности. Кроме того, все они будут подчиняться НБУ как регулятору.

Что же касается этапов внедрения новой финансовой системы, то их полная реализация по предварительным данным продлится с 2025 по 2027 год.

Как это отразится на жизни украинцев?

Внедрение свободного банкинга позволит украинцам беспрепятственно подключать к своим счетам инновационные финансовые сервисы. Благодаря таким сервисам они смогут:

осуществлять перевод без необходимости входа в интернет-банкинг;

сравнивать банковские продукты разных финучреждений и т.д.

Сами же банки будут вынуждены повышать качество своих услуг, чтобы не потерять клиентов в условиях растущей конкуренции.