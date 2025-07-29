Залишилося 2 дні: українцям порадили готуватися до нововведення, яке обіцяли на початку літа

З 1 серпня 2025 року в Україні почне діяти принцип відкритого банкінгу. Нововведення, про яке Національний банк України попереджав ще у червні, суттєво змінить правила здійснення розрахунків. І хоч деякі з положеннь відповідної постанови набудуть чинності лише наступного року, до змін українцям варто підготуватися вже зараз.

Що ховає за собою термін «відкритий банкінг»?

Відкритий банкінг дає клієнтам можливість надавати стороннім постачальникам доступ до інформації про свої рахунки. На практиці це означає, що українці зможуть користуватися мобільними застосунками, що здійснюють платежі та дозволяють у єдиному інтерфейсі побачити всі свої рахунки у різних банках. Це суттєво спростить життя користувачам, адже замість низки застосунків різних фінустанов вони зможуть користуватися одним єдиним додатком.

У НБУ підкреслили, що впровадження принципу відкритого банкінгу передбачає встановлення єдиних вимог до обміну даними між фінансовими установами та третіми сторонами. Власне завдяки цьому в Україні стане можливим запуск найсучасніших цифрових фінансових сервісів.

Які вимоги та етапи впровадження відкритого банкінгу?

Згідно із відповідним положенням НБУ, усі сервіси, які будуть працювати в межах відкритого банкінгу, повинні відповідати єдиному технічному стандарту, вимогам до захисту персональних даних та інформаційної безпеки. Крім того всі вони будуть підпорядковуватися НБУ як регулятору.

Що ж стосуються етапів впровадження нової фінансової системи, то їх повна реалізація за попередніми даними триватиме з 2025 по 2027 рік.

Як це вплине на життя українців?

Впровадження вільного банкінгу дозволить українцям без перешкод підключати до своїх рахунків інноваційні фінансові сервіси. Завдяки таким сервісом вони зможуть:

здійснювати перекази без необхідності входу в інтернет-банкінг;

порівнювати банківські продукти різних фінустанов тощо.

Натомість самі банки будуть змушені підвищувати якість своїх послуг, щоб не втратити клієнтів в умовах зростаючої конкуренції.