Украинцы наперегонки несут деньги в банки: где они хранят свои сбережения и в какой валюте

В 2025 году украинцы стали больше доверять банкам. Об этом свидетельствует стремительный рост числа вкладов и их общая сумма. Причем большинство депозитов граждане размещают в государственных финучреждениях и национальной валюте.

Неужели украинцы «полюбили» гривну?

По состоянию на 1 июля общая сумма хранящихся в украинских банках вкладов составила 1,478 трлн грн. Из них 959,9 млрд грн – сделаны в гривне. В иностранной валюте наши сограждане держат лишь 518,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Кроме того, в Фонде сообщили, что интерес украинцев к национальной валюте стремительно растет. Об этом свидетельствует общий прирост вкладов за период с января по июнь 2025 года, который составил 86,4 млрд грн.

Какие суммы держат в банках?

Что же касается сумм, которые украинцы готовы доверить отечественным финансовым учреждениям, то в большинстве своем они не превышают 200 тыс. грн. В целом же структура вкладов выглядит так:

до 10 тыс. грн – 41,13% вкладов;

от 10 до 200 тыс. грн – 56,95%;

от 200 тыс. до 400 тыс. грн – 0,97%;

свыше 600 тыс. грн – 0,58%.

При этом 70,2% вкладов – это депозиты по требованию. То есть вкладчик может в любой момент снять свои средства, даже не уведомляя об этом банк. «Замораживать» собственные сбережения на депозиты более чем на 1 год рискуют лишь 0,78% вкладчиков.

Каким банкам доверяют украинцы?

В Фонде гарантирования вкладов также отметили, что большинство украинцев выбирают хранить средства в финучреждениях, по крайней мере, частично принадлежащих государству. В частности:

61,6% вкладчиков – государственные банки;

20,8% – частные банки;

17,6% – иностранные финучреждения.

Интересно также, что большинство держателей депозитов – это обычные граждане, не имеющие собственного бизнеса. По состоянию на 1 июля 2025 года доля ФЛП в общем количестве вкладчиков составила всего 3,2%. Им принадлежит 11,3% средств, размещенных на депозитах. В денежном эквиваленте это 167,6 млрд. грн.