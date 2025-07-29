Частина українців може заощадити на оплаті рахунків за газ: потрібно виконати 2 умови

Під час здійснення оплати за спожитий газ частина українців може отримати суттєву знижку. Для цього не обов’язково бути ветераном, чорнобильцем чи представником іншої пільгової категорії. Достатньо лише вчасно заплатити по рахунку.

Як платити за газ менше?

Можливість отримати знижку під час оплати за газ українцям надає провідний постачальник ресурсу – компанія «Нафтогаз». Унікальна пропозиція від «Нафтогазу» дозволяє зменшити суму до оплати на 1%. Але, щоб отримати таку знижку, потрібно виконати кілька вимог:

оплатити рахунок за попередній місяць до 15-го числа поточного місяця;

не мати ані заборгованості, ані переплати за газ.

У такому випадку знижка буде нарахована під час наступний оплати, яку клієнт буде здійснювати за поточний місяць.

Доречі платити за газ у «Нафтогазі» радять за допомогою безкоштовних онлайн сервісів, наприклад LiqPay, EasyPay. Інакше комісія «з’їсть» усю знижку.

Хто ще має пільги на оплату за газ?

Окрім споживачів, що вчасно платять по рахунках, право на знижку при оплаті за газ мають також громадяни, що входять до певних пільгових категорій. А саме:

учасники бойових дій та їх родини – сюди входять ті, хто отримав інвалідність через війну, родини загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а ще громадяни, що постраждали на Революції Гідності;

– сюди входять ті, хто отримав інвалідність через війну, родини загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а ще громадяни, що постраждали на Революції Гідності; чорнобильці – в тому числі ліквідатори аварії, сім’ї загиблих та померлих ліквідаторів, діти-інваліди, що постраждали під час катастрофи на ЧАЕС, та їх родини;

– в тому числі ліквідатори аварії, сім’ї загиблих та померлих ліквідаторів, діти-інваліди, що постраждали під час катастрофи на ЧАЕС, та їх родини; громадяни, що мають особливі заслуги перед Україною – учасники воєнних дій, ветерани праці, жертви нацизму, а також їх вдови і вдівці.

Українці, що входять до перелічених категорій, мають знижку на оплату комунальних послуг (не лише на газ) в розмірі від 50% до 100%. Крім того платити за комуналку менше можуть багатодітні та прийомні родини, а також певні категорії пенсіонерів.