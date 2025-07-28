«Скрытые» комиссии Ощадбанка могут «съесть» ваши деньги — как этого избежать

Клиенты государственного «Ощадбанка» забили тревогу, сообщая о «скрытых» комиссиях за некоторые финансовые операции с картами. Речь идет о списании средств без предупреждения в случае, когда вы пытаетесь снять или потратить сумму, превышающую остаток на счете. Эта ситуация может неприятно удивить, особенно когда речь идет о детских картах.

Что это за «скрытые» комиссии и как они возникают

Ситуацию, вызвавшую возмущение, описала одна из клиенток на сайте «Минфин».

Клиентка рассказала, что с детской карты «Ощадбанка» было несколько раз списано по 3 грн за попытки расчета. Операция не проходила, поскольку на карте не хватало всего нескольких гривен. «То есть ребенок покупал мороженое за 40, а на карте было 30 и банк снял комиссию трижды по три гривны. Комиссию подписали английскими буквами, сначала было неизвестно, за что снимаются средства…», — говорится в сообщении.

Ранее на аналогичные вопросы в «Ощадбанке» объясняли, что речь идет о «Комиссии при обработке авторизованного запроса на сумму, превышающую доступный остаток». Эта сумма указана в тарифной сетке, обнародованной на официальном портале финучреждения. По правилам, если во время операции размер средств превышает имеющуюся сумму на счете, то начиная со второй попытки, банк будет автоматически снимать по 3 грн.

Как избежать неожиданных списаний

Чтобы не попасть в подобную ситуацию и избежать списаний за неудачные операции, «Ощадбанк» советует клиентам быть внимательными.

Проверяйте остаток средств: Самое главное правило — всегда проверять остаток средств на счете перед совершением операции. Это можно сделать следующими способами:

Просмотреть остаток в приложении «Мобильный Ощад» или в чат-боте.

Обратить внимание на SMS-сообщение после неудачной попытки (хотя, по словам клиентки, это сообщение было непонятным).

Помните, что осведомленность о тарифах и контроль баланса помогут вам избежать неприятных сюрпризов.

Ранее мы уже информировали о тарифах на платежи в «Ощад 24/7», где клиентам показывали наиболее бюджетные варианты дистанционных расчетов. Также мы сообщали о правилах финансового мониторинга в «Ощадбанке», которые предусматривают возможность введения ограничений на счета согласно условиям соглашения между банком и клиентом.