“Приховані” комісії Ощадбанку можуть “з’їсти” ваші гроші — як цього уникнути 

Клієнти державного “Ощадбанку” забили на сполох, повідомляючи про “приховані” комісії за деякі фінансові операції з картками. Йдеться про списання коштів без попередження у випадку, коли ви намагаєтеся зняти або витратити суму, що перевищує залишок на рахунку. Ця ситуація може неприємно здивувати, особливо коли мова йде про дитячі картки.

Що це за “приховані” комісії та як вони виникають

Ситуацію, що викликала обурення, описала одна з клієнток на сайті “Мінфін”.

лієнтка розповіла, що з дитячої картки “Ощадбанку” було кількаразово списано по 3 грн за спроби розрахунку. Операція не проходила, оскільки на картці бракувало всього кількох гривень. “Тобто дитина купувала морозиво за 40, а на карті було 30 і банк зняв комісію тричі по три гривні. Комісію підписали англійськими літерами, невідомо було спочатку, за що знімаються кошти…”, — йдеться у повідомленні.

Раніше на аналогічні запитання у “Ощадбанку” пояснювали, що йдеться про “Комісію при обробці авторизованого запиту на суму, яка перевищує доступний залишок”. Ця сума вказана в тарифній сітці, оприлюдненій на офіційному порталі фінустанови. За правилами, якщо під час операції розмір коштів більший за наявну суму на рахунку, то починаючи з другої спроби, банк буде автоматично знімати по 3 грн.

Як уникнути несподіваних списань

Щоб не потрапити у подібну ситуацію та уникнути списань за невдалі операції, “Ощадбанк” радить клієнтам бути уважними.

Перевіряйте залишок коштів: Найголовніше правило — завжди перевіряти залишок коштів на рахунку перед здійсненням операції. Це можна зробити такими способами:

Переглянути залишок у застосунку “Мобільний Ощад” або в чат-боті.

Звернути увагу на SMS-повідомлення після невдалої спроби (хоча, за словами клієнтки, це повідомлення було незрозумілим).

Пам’ятайте, що обізнаність з тарифами та контроль балансу допоможуть вам уникнути неприємних сюрпризів.

Раніше ми вже інформували про тарифи на платежі в “Ощад 24/7”, де клієнтам показували найбільш бюджетні варіанти дистанційних розрахунків. Також ми повідомляли про правила фінансового моніторингу в “Ощадбанку”, які передбачають можливість запровадження обмежень на рахунки згідно з умовами угоди між банком та клієнтом.