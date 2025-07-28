Xiaomi 16 Ultra оснастять телекамерою з безперервним оптичним зумом

За чутками, майбутній Xiaomi 16 Ultra може отримати одну з найсучасніших телекамер серед усіх смартфонів. За інформацією китайського інсайдера Digital Chat Station, компанія працює над системою з повноцінним «безперервним» оптичним зумом — не фіксованим 3x або 5x, а з плавним наближенням, як у дзеркальних фотоапаратів.

Ключ до нової технології — перископічна конструкція з двома оптичними сегментами, що використовують загальний CMOS-сенсор. Це дозволяє зберігати високу якість зображення при масштабуванні і уникнути різких стрибків деталізації між рівнями зуму.

За інформацією інсайдера, Xiaomi розробляє власні апаратні та програмні рішення, щоб реалізувати цю систему. Очікується, що смартфон також отримає дюймовий основний модуль на 50 Мп, ультраширик на 50 Мп (Sony LYT-600) і фронталку теж на 50 Мп. В якості апаратної платформи виступить новітній чіп Snapdragon 8 Elite 2, а за автономність відповідатиме батарея ємністю від 7000 до 7500 мАг.

Презентація Xiaomi 16 Ultra очікується до кінця цього року.